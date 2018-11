Bijna helft kiezers Molenlanden heeft stem nog niet bepaald

MOLENLANDEN • De toekomstige gemeente Molenlanden telt nog veel zwevende kiezers.

Dat blijkt uit het eerste panelonderzoek van bureau Toponderzoek, waarmee Kontakt Mediapartners samenwerkt.

Van de 301 respondenten (een mooie eerste score, maar het onderzoeksresultaat is hiermee nog niet volledig representatief, red.) laat 43 procent weten dat ze op woensdag 21 november gaan stemmen, maar nog geen idee te hebben op welke partij ze dat gaan doen. Een exact gelijk percentage zegt te gaan stemmen 'omdat het een democratisch recht is'. Meest gegeven reden (50%) om niet te gaan stemmen: 'Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt.

Andere partij

Van de respondenten zegt 41 procent dat ze op dezelfde partij gaan stemmen als de vorige keer; 12 procent kiest ditmaal een andere partij. Bij ruim één op de drie stemmers (37 procent) is het partijprogramma doorslaggevend voor het maken van een keuze.

Op de vraag: 'Waar haal je de informatie vandaan om tot een steumkeuze te komen?' is het meest gegeven antwoord (62%): de krant.

Contact

Zestien procent van de respondenten vindt het '(zeer) moeilijk om in contact te komen met een gemeenteraadslid. 38% vindt dat juist '(zeer) makkelijk'.

Wordt er vooral naar de politieke partij, óf naar de kandidaten gekeken? Negenenvijftig procent van de respondenten antwoordt: 'Ik kijk met name naar de politieke partij'. Voor vijftien procent geeft de kandidaat de doorslag en bij 25% van de respondenten is het om het even.

Aanmelden

Iedereen vanaf 16 jaar kan via burgerpanel TipMolenlanden zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. "Dat betekent dat we inwoners vragen om mee te denken. We zoeken naar tips om de gemeenschap van Molenlanden mooier te maken. Geen opiniepeilingen maar concrete zaken", zegt Martijn Hulsen, eigenaar van onderzoeksbureau Toponderzoek.

"Raadgeving is het doel. Als je de inwoners in een onafhankelijk burgerpanel om raad vraagt, dan krijg je een beter beeld van hoe de gemiddelde inwoner denkt. De resultaten kunnen de basis vormen van iets waar de gemeenschap beter of mooier van wordt."

Het platform draagt de naam TipMolenlanden.nl, waarbij Tip staat voor Transparant Inwoners Panel. De website is te vinden via: www.TipMolenlanden.nl. Deelname staat open voor inwoners en voor mensen die werkzaam zijn in Molenlanden. Aanmelden kan via de website.