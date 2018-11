CDA Molenlanden op de weekmarkten

MOLENLANDEN • In aanloop naar de verkiezingen van woensdag 21 november zijn de CDA'ers uit de verschillende dorpen en stad te vinden op de weekmarkten in Molenlanden.

"We willen mensen echt oproepen om te gaan stemmen en dit zeker niet te vergeten, stemrecht is de basis van onze democratie iedereen mag stemmen en kan zo invloed uit oefenen op onze nieuwe gemeente'", stelt Herman van de Water uit Arkel, kandidaat-raadslid voor het CDA. Op cdamolenlanden.nl is te zien waar en om welke tijden het CDA aan te treffen is.