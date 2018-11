VVD: 'Vertraging dreigt voor aanleg glasvezel in Molenwaard'

MOLENWAARD • VVD Molenwaard is bang dat de aanleg van glasvezel in Molenwaard vertraging oploopt, door de selectieprocedure voor de uitvoerder langer zou gaan duren dan de beloofde zes weken.

"Er bereiken ons als VVD-Molenwaard nu berichten dat dit minstens drie maanden gaat duren", stelt VVD-raadslid Bert Moret. "Misschien zelfs een half jaar. Opnieuw vertraging; dit is eigenlijk onacceptabel. Veel inwoners van Molenwaard houden hierdoor nog weer langer traag internet. Bovendien bestaat het gevaar dat de inschrijvingskosten verder stijgen door de krapte op de arbeidsmarkt. De prijzen lopen voortdurend op."

De liberalen vragen het college daarom wanneer de selectieprocedure start en wanneer deze wordt afgerond.

Voor Stichting Glasvezel Molenwaard is uitstel geen optie. "Het halen van de datum 1 januari om echt van start te kunnen gaan, is essentieel", benadrukt voorzitter Edwin van der Ham. "Formeel gaan we nog steeds uit van de beloofde zes weken, maar in de wandelgangen heb ik ook geluiden gehoord van vertraging."

Dat mag wat de stichting betreft niet gebeuren. "Na 1 januari heb je te maken met een nieuw college. Dat zal vertragend werken. Daarnaast zijn we met aannemers in gesprek en krijgen we offertes van hen. 1 januari is voor een ideale datum om de prijzen te verhogen. En we zijn dit in Molenwaard begonnen, dan moeten we het daar toch ook af kunnen ronden?"