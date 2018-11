De Zes Molens in Hoornaar krijgt duofiets

HOORNAAR • Wethouder Jan de Groot kwam vrijdagmiddag langs in woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar om een nieuwe duofiets te overhandigen.

Alle inwoners van Giessenlanden kunnen een zogenoemde domino-bijdrage aanvragen bij de gemeente wanneer zij een goed idee hebben dat is gericht op het ondersteunen en helpen van kwetsbare medemensen. De Lange Wei, Syndion en de voor beide organisaties actieve beweegcoaches van GiGa (Giessenlanden inspireert, Giessenlanden activeert) kwamen met zo'n idee op de proppen en kregen in de vorm van 5.000 euro het extra zetje dat ze nodig hadden om de boel in beweging te krijgen.

Vrijdagmiddag bracht wethouder Jan de Groot een bezoek aan De Zes Molens om de net aangeschafte duofiets te onthullen. Voor deze officiële gelegenheid was het bijzondere voertuig verpakt als een cadeau.

Cliënten

De duofiets is al ruim twee weken in huis en in die tijd is er al veel gebruik van gemaakt. Niet alleen door cliënten van De Lange Wei en Syndion die in De Zes Molens, maar ook door mensen uit de gemeente die er graag met iemand op uit gaan die zelf niet meer of niet meer zo goed kan fietsen, maar nog wel kan genieten van zo'n tochtje. Dat zijn er veel, zo bleek wel tijdens de feestelijke onthulling.

De wethouder had de eer om als eerste een rondje te maken. Hij deed dat samen met Bram Bongers, de penningmeester van de vriendenstichting van De Zes Molens. De Vrienden hebben ook een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd.