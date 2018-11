Open Eettafel Nieuwpoort/Langerak viert tienjarig bestaan

NIEUWPOORT • De Open Eettafel in Nieuwpoort/Langerak heeft vrijdag 9 november het tienjarig bestaan gevierd.

Een kleine zestig personen genoten in de Vijverhof in Nieuwpoort van een diner dat bestond uit meerdere gangen. Het eten komt al tien jaar uit de keuken van woonzorgcomplex Open Vensters in Ameide.

Groei

Bij de start in 2008 aten vijftien mensen mee. In de afgelopen jaren groeide het aantal deelnemers gestaag. Enkele personen komen al vanaf het eerste begin.

Vrijwilligers

Dankzij subsidie van de gemeente en regelmatige giften van sponsoren kunnen de ouderen elke maand van een heerlijke maaltijd genieten. Er zijn zeven vrijwilligers die onder andere zorgen voor mooi gedekte tafels.