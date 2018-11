Winterfair in Pand 83 in Nieuw-Lekkerland: 'Welkom in ons pand met open deuren'

NIEUW-LEKKERLAND • De instanties die in Pand 83 gehuisvest zijn, willen een sociale functie in het dorp vervullen. Op 22 november houden zij hun winterfair in het hele gebouw.

Kringloopwinkel GAIN, Jij bent in beeld, VluchtelingenWerk Nederland, Huis van de Waard en Sterk@Werk hebben de koppen bij elkaar gestoken om een winterfair te organiseren in hun pand. Na een half jaar in het gebouw aan Planetenlaan 83 zijn alle partijen het eens over de prettige samenwerking.

"We werken werkelijk in een pand met open deuren," vertelt Liesbeth van Lit van Sterk@Werk. "Er bestaan geen hindernissen om bij elkaar aan te kloppen. Bij ons in de lunchroom werken mensen met een beperking. Regelmatig helpen zij in de kringloopwinkel met bijvoorbeeld glaswerk schoonmaken of het sorteren en inpakken van kerstballen."

De keuken van lunchroom Sterk@Werk mag gebruikt worden door alle partners in het pand. Jij bent in Beeld gebruikt de keuken weleens om een maaltijd te bereiden voor oudere deelnemers aan hun project. Ook Huis van de Waard kookt er eens per twee weken. Wilma Neven, medewerker van Huis van de Waard en VluchtelingenWerk Nederland: "De samenwerking tussen alle partijen vind ik heel positief verlopen. Natuurlijk kan het altijd nog beter, maar we leren steeds meer om de juiste weg te vinden met elkaar."

Laagdrempelig

Aafke Schakel van Jij bent in Beeld vertelt: "Met elkaar willen we laagdrempelig zijn en uitstralen dat iedereen welkom is precies zoals hij is. Praktisch is het heel prettig om met elkaar in één pand te zitten. Zo hebben deelnemers van ons project gisteren enkele stellingen voor Sterk@Werk in elkaar gezet. Door de winterfair wordt de naamsbekendheid van onze instanties vergroot. Het is belangrijk dat mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en hele dagen thuis zitten, weten dat wij er voor hen willen zijn."

Van alles

Tijdens de winterfair verkoopt GAIN onder andere kerstspulletjes op deze extra koopavond. Sterk@Werk verkoopt allerlei decoratiespulletjes en producten zonder BTW. Tevens krijgt iedere gast in de lunchroom iets lekkers bij het kopje koffie of thee. De mensen van Huis van de Waard verkopen zelfgemaakte producten, evenals de deelnemers van Jij bent in Beeld (onder andere houten kerstboompjes en vogelhuisjes). VluchtelingenWerk Nederland zorgt dat er verschillende statushouders rondlopen met lekkere hapjes die zijzelf gemaakt hebben naar recepten uit het land van herkomst.

De winterfair op donderdag 22 november duurt van 19.00 tot 21.00 uur.