Zorgplatform Graafstroom houdt informatieavond over 'Dementie'

BLESKENSGRAAF• Zorgplatform Graafstroom deelt woensdag 14 november voor de eerste keer de kennis over zorgonderwerpen met de 'buitenwereld'.

Dat gebeurt tijdens een informatieavond in woonzorgcentrum Graafzicht te Bleskensgraaf, met als thema 'Dementie'. De aanvang is 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Het is inmiddels alweer een jaar of zes geleden dat Zorgplatform Graafstroom, waarin de aanbieders van eerstelijns zorg in de Graafstroom-dorpen samenkomen, van start ging. Twee keer per jaar komen de leden bij elkaar; om elkaar beter te leren kennen, om ervaringen te delen en kennis op te doen.

"Maar het bleef altijd intern; het idee ontstond dat we onze expertise ook heel goed met alle inwoners zouden kunnen delen", vertelt bestuurslid Isabelle Scholten. "Onze leden kunnen antwoord geven op vragen waarmee mensen zitten en misschien niet zo snel aan een zorgverlener stellen. Met een informatieavond willen we die drempel lager maken."

Dementie

Het onderwerp van de eerste bijeenkomst - de bedoeling is ze jaarlijks op de agenda te zetten - is dementie. Een ziekte waar velen direct of indirect mee te maken hebben. "Op 14 november zijn er eerst sprekers, zoals een arts ouderengeneeskunde, een verpleegkundige, een vrijwilliger van Huiskamer Ottoland en Goudriaan en een logopediste. Zij gaan onder meer in op de verschillende vormen van dementie, wat er gebeurt als je de diagnose te horen krijgt en welke vormen van opvang er mogelijk zijn in de regio."

Vragen

In de pauze kunnen de aanwezigen terecht bij diverse stands van instanties die zich bezighouden met mensen met dementie. Scholten: "Daarnaast kunnen er vragen ingediend worden. Een panel van specialisten gaat daar na de pauze op in."

Want dat er behoefte is aan meer kennis over deze ziekte, daar is Isabelle Scholten van overtuigd. "Neem het misverstand dat dementie hetzelfde is als Alzheimer; er zijn veel meer vormen. Er wordt verteld over op welke signalen je bij jezelf of bij een familielid moet letten om vroegtijdig dementie te herkennen. Daarnaast is er op dit gebied veel meer eerstelijns zorg beschikbaar in de Graafstroom-dorpen en net daarbuiten dan veel mensen weten. Waar je vroeger alleen de huisarts had, is er nu een multidisciplinair team waar je op terug kunt vallen. Ook wat betreft de opvang van mensen met dementie, waardoor je als mantelzorger een dag of een weekend rust krijgt."

Druk

Die rust is nodig, want Zorgplatform Graafstroom signaleert dat de druk is toegenomen op mensen die voor een familielid, buurman- of vrouw of vriend zorgen. "En die zal alleen maar groter worden. In Graafstroom is het gelukkig wel zo dat de eerstelijns zorg goed communiceert, omdat er een coördinator is die de contacten regelt en onderhoudt. Die samenwerking is heel belangrijk om optimale zorg op maat te kunnen leveren." Meer info: www.zorgplatformgraafstroom.nl.