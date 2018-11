Lekkerland-west straks verstoken van directe buslijn naar Dordrecht

NIEUW-LEKKERLAND • Het westelijk deel van Nieuw-Lekkerland heeft straks, met de nieuwe busregeling van Qbuzz, geen directe verbinding meer met Dordrecht.

Nieuw-Lekkerlanders maken zich daarover zorgen. Ouderen zouden te ver moeten lopen om van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken.

"Het klopt dat door de routewijziging van lijn 93 het westelijke deel van Nieuw-Lekkerland straks geen directe verbinding meer heeft met Dordrecht. Op dit moment rijdt deze bus 1x per uur vanuit Rotterdam via Alblasserdam naar Nieuw-Lekkerland en vanaf daar door naar Papendrecht en Dordrecht", legt een woorvoerder van Qbuzz uit.

Lijn 93 krijgt straks een andere route en rijdt daarbij van Dordrecht tot Nieuw-Lekkerland dezelfde route via Papendrecht, maar gaat vervolgens in Nieuw-Lekkerland via de Dr. Slotstraat en Standerdmolen naar de Lekdijk en vanaf daar richting Streefkerk en Groot-Ammers (en verder naar Gorinchem).

Reizigers uit het westelijke deel van Nieuw-Lekkerland kunnen bij de kruising Planetenlaan/Standerdmolen opstappen, of met lijn 489 vanaf iedere andere halte reizen en bij het Jan van Nassauplein overstappen op lijn 93.

"Door een goede aansluiting is hier ondanks de extra overstap nauwelijks sprake van extra reistijd", meent Qbuzz. "Bovendien kan ook via Alblasserdam gereisd worden met diezelfde lijn 489 en daar overgestapt op lijn 316 naar Dordrecht. Deze verbinding is altijd tweemaal per uur mogelijk, zelfs 's avonds en in het weekend."