Mooie opbrengst kinderkledingbeurs Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Op vrijdag 2 november overhandigden Yvonne Demper en Eveliene Hoogendoorn een cheque ter waarde van 751 euro aan een blij verraste Jacco van Kleef, voorzitter van Stichting Lach voor een Dag.

Deze prachtige opbrengst is te danken aan de inzet van elf vrijwilligers die onder leiding van Yvonne en Eveliene op 19 en 20 oktober wederom een tweedehands- kinderkledingbeurs georganiseerd hebben in Molenaarsgraaf.

Yvonne Demper: "Al 25 jaar organiseerden wij bij peuterspeelzaal Kiekeboe in het voor- en najaar een kinderkledingbeurs waarvan de opbrengst voor de peuterspeelzaal was. Dit was altijd een groot succes. Toen deze werd overgenomen hebben we daarom ook besloten om door te gaan en de opbrengst voortaan te besteden aan een goed doel met betrekking tot kinderen. Dit onder voorbehoud dat we een geschikte locatie konden vinden. In het voorjaar kon het nog in 'De Overstap' en dit najaar konden we gelukkig terecht in de schuur van de familie Aslander, daar zijn we ze heel dankbaar voor."

"Dit najaar hebben we gekozen voor Stichting Lach voor een Dag. Deze stichting organiseert wensdagen voor ernstig zieke kinderen en mede dankzij de kledinginbreng, de verkoop en de inzet van de vele vrijwilligers hebben we een heel mooi bedrag opgehaald."

Omdat de schuur waar de kledingbeurs dit najaar werd gehouden wordt afgebroken zijn Yvonne en Eveliene weer op zoek naar een nieuwe locatie voor voorjaar 2019. Eveliene Hoogendoorn: "Mocht iemand een locatie beschikbaar hebben, en dat zou geweldig zijn, dan kunnen ze contact met mij opnemen via 06-30291207 of Yvonne Demper via 06-16707532."