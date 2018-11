CDA Molenlanden deelt in Hoornaar fietslampjes uit aan scholieren

HOORNAAR • Afgelopen donderdagochtend vroeg hebben de kandidaten van CDA Molenlanden in Hoornaar fietslampjes uitgedeeld aan scholieren op de fiets.

Teunis Jacob Slob (nummer 3 op de lijst): "Met behulp van de ANWB actie 'zet je licht aan' willen we mensen stimuleren hun fietslamp aan te zetten. Wat ons opviel is dat bijna de helft van de fietsverlichting niet aanstaat of het gewoonweg niet doet."

Daarom deelden de CDA'ers fietslampjes uit. Teunis Jacob vervolgt: "Mocht je ons gemist hebben of heb je ook een lichtje nodig, laat het ons dan weten via info@cdamolenlanden.nl."