Bewoners Vijverhof in Nieuwpoort ontvangen BrainTrainer

NIEUWPOORT • Bewoners van De Vijverhof in Nieuwpoort hebben deze week een BrainTrainer ontvangen. Het apparaat kon aangeschaft worden door het sponsorgeld wat is opgehaald tijdens de fietstocht van Nieuwpoort naar Nieuwpoort.

De BrainTrainer stond al een langere tijd op de wensenlijst van het verpleeghuis. Bewoners kunnen alleen of samen met medewerkers, vrijwilligers of bezoekers de BrainTrainer gebruiken. "Door het spelen van de spellen, waaronder puzzels en quizzen, stimuleren de bewoners hun geheugen", vertelt Wieneke Bikker, zorgregisseur kleinschalig wonen.

"Het niveau van de spellen kan worden aangepast. Dat maakt de BrainTrainer leuk en uitdagend voor elke bewoner." In de spellen zijn vragen en foto's verwerkt die aansluiten op de actualiteit én op het verleden. Dat nodigt uit om hier met anderen over te praten en herinneringen op te halen.

De fietstocht

De fietstocht wordt sinds 1983 georganiseerd voor inwoners en mensen die woonachtig zijn in de omgeving van Nieuwpoort. Dit jaar waren maar liefst 30 deelnemers en zij fietsten op één dag 267 kilometer vanaf Nieuwpoort (België) naar Nieuwpoort (Nederland). Voor het eerst heeft de organisatie van de wielerronde ervoor gekozen om de opbrengst te investeren in een lokaal project. "Lokaal is dichtbij, dan kan iedereen die iets heeft bijgedragen ook zien waar de opbrengst naartoe gaat", legde Wilma de Moel, organisator van de fietstocht, uit.

Ouderenfonds

Met behulp van het Premieplan van het Ouderenfonds is het opgehaalde bedrag met 2000 euro verdubbeld. Het gezamenlijke bedrag was uiteindelijk 4850 euro. "Hier waren wij natuurlijk ontzettend blij mee", vertelde Wieneke. "Door de opbrengst en aanvulling van het Nationaal Ouderenfonds kon er daadwerkelijk een BrainTrainer aangeschaft worden."