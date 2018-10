Groen licht voor lening 9,8 miljoen euro voor aanleg glasvezel in Molenwaard

MOLENWAARD • Molenwaard stelt een lening van 9,8 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van glasvezel op de plaatsen waar in de gemeente dit nu nog niet aanwezig is.

Daar gaf de raad dinsdagavond groen licht voor. Daarnaast gaat er een jaarlijkse subsidie van 12.000 euro naar de partij die de aanleg gaat verzorgen.

De meest voor de hand liggende partij is Stichting Glasvezel Molenwaard, die het initiatief nam om de komst van snel internet in de hele gemeente mogelijk te maken. In de eerste helft van dit jaar wisten zij 2.400 abonnementen 'binnen te halen'. De lening van de gemeente is nodig om het project daadwerkelijk van start te laten gaan.

Marktpartijen

De gemeente is echter verplicht om vooraf een selectieprocedure te starten, waarbij ook andere marktpartijen zich aan kunnen melden. De voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, daar ging de discussie dinsdagavond met name over.

Want in het raadsvoorstel stond de 'social cashback', het teruggeven van het verdiende geld aan de samenleving als de aanlegger van het netwerk uit de kosten is, niet genoemd. Het is een criterium waarmee het voor commerciële partijen verre van interessant wordt om mee te dingen.

Met name PvdA en VVD vonden het daarom onbegrijpelijk dat dit niet in het voorstel stond. Ineke van der Have (VVD): "Wij willen dit geld eigenlijk alleen beschikbaar stellen als Stichting Glasvezel Molenwaard de aanleg verzorgt. We willen niet als bank fungeren voor een commerciële partij als bijvoorbeeld Ziggo."

Jurist

Dat deze voorwaarde niet stond opgenomen, kwam doordat de gemeentelijke jurist dit wethouder Kees Boender had afgeraden. "Dit kun je richting de markt niet verantwoorden. Maar in de voorwaarden die we uiteindelijk gaan stellen in de procedure, zal dit zeer zeker terugkomen."

Een uitleg waar VVD en PvdA niets mee konden. Eric Spaans (PvdA): "U blijft vaag over de voorwaarden en maakt het nodeloos ingewikkeld. Wij proberen u te helpen: neem deze voorwaarde in het voorstel op."

Helder

De overige partijen spraken wel hun vertrouwen uit in de opstelling van de wethouder. Henk van der Wal (SGP): "Wij vinden het voorstel wel helder. Zorg er alleen voor dat de voorwaarden die gaat stellen eerst langs de raad komen." Een belofte die wethouder Boender deed. "Wij zullen ons meer dan maximaal hiervoor inzetten."

Stichting

Ook Stichting Glasvezel Molenwaard heeft er vertrouwen in dat het met deze werkwijze goed gaat komen. Bestuurslid Edwin van der Ham: "Wij gaan onszelf nu aanmelden als partij die het glasvezelnetwerk aan wil leggen en we hopen dat we het worden."

Hij vervolgt: "Het opnemen van de voorwaarde van de 'social cashback' is wel hard nodig. We hebben een grote voorsprong: wij hebben de vraagbundeling al gedaan en bieden het gratis aan, terwijl commerciële partijen honderden euro's rekenen."

Geurt Mouthaan