Plus Meerkerk aan kop in tussenstand verkiezingen

MEERKERK • Plus Versteeg uit Meerkerk staat eerste in de tussenstand voor de titel 'Beste Plus van Nederland'.

Samen met vijftig andere supermarkten is Plus Versteeg uit Meerkerk door naar ronde 3 van de Plus Awards.

Tijdens de tweede ronde zijn honderd Plus supermarkten bezocht door een vak- en consumentenjury. Zij hebben de winkels wederom beoordeeld op de presentatie van de afdelingen, de klantvriendelijkheid van medewerkers en de aanwezigheid van artikelen, prijzen en juiste houdbaarheidsdata. Daarnaast zijn klanten die online hun boodschappen doen, gevraagd hun mening te geven.

Plus ondernemer Frans Versteeg: "We zijn weer een stap dichterbij dé titel. En daar zijn we heel erg blij mee. We behoren sowieso tot de beste vijftig Plus supermarkten van Nederland. In de tussenstand staan we zelfs op de eerste plaats. Dat is al een prestatie om trots op te zijn!"

"Het hele team zet zich elke dag in om het beste aan onze klanten te geven. Niet alleen wat betreft het productaanbod, maar ook wat betreft service en klantvriendelijkheid. En dit is gezien door de jury. Kom maar op met die volgende ronde!"

Ronde 3 start volgende week , waarin er weer een aantal jury rondes zullen zijn. Er zal wederom een strenge controle per afdeling worden uitgevoerd. Zowel de totale winkel als alle afdelingen zijn door naar de volgende ronde. Het wordt een spannende tijd dus voor Plus Versteeg uit Meerkerk.