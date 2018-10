GroenLinks maakt genomineerden Groene Hart Prijs bekend

VIJFHEERENLANDEN • Stichting Liniewacht, inloophuis Sterrenzicht, buurtvereniging Zouweboezem, ThuisIn Sluis, de Noordertuin in Leerdam, de duurzaamheidswerkgroep van Kerk aan de Linge, stichting Vitaal Dorp Everdingen en natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden zijn genomineerd voor de nieuwe Groene Hart Prijs van GroenLinks Vijfheerenlanden.

Deze prijs, een initiatief van GroenLinks Vijfheerenlanden, is bestemd voor een persoon of organisatie die zich inzet voor de naaste omgeving. De prijs bestaat uit een groen glazen hart, vervaardigd door de befaamde Leerdamse glaskunstenaar Bernard Heesen. Een stem uitbrengen op één van de genomineerden kan op de website van GroenLinks. De winnaar wordt zaterdag 3 november bekend gemaakt en de prijs wordt zaterdag 10 november uitgereikt in Vianen.