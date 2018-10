SGP lanceert jongerencampagne in Molenlanden

MOLENLANDEN • SGPJ-Alblasserwaard en SGP Molenlanden lanceren samen een jongerencampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november.

De komende tijd zullen ze via social media, filmpjes, flyeracties en een aantal acties proberen om zoveel mogelijk jonge mensen naar de stembus te krijgen. Dit doen ze met de slogan: 'Jouw stem telt!'

SGP-jongeren Alblasserwaard lanceert deze campagne samen met SGP Molenlanden, omdat ze zien dat nog veel jongeren thuisblijven bij verkiezingen. Ze nemen meestal niet de tijd om de lange verkiezingsprogramma's door te nemen. Daarom gaan de lokale jongeren van de SGP zélf de jongeren opzoeken met een speciale flyer, waarin heldere en concrete speerpunten staan.

Speerpunten

De vijf speerpunten gaan over het beste voor jongeren, veiligheid, goede zorg en investeren in de toekomst. De SGP heeft een jongerenkandidaat, die zich hier hard voor zal maken, voor én na de verkiezingen. Dit is Wietse Blok (23 jaar) uit Bleskensgraaf. Hij is ook voorzitter van SGP-jongeren Alblasserwaard. Bij de verkiezingen staat hij op nummer drie van de kandidatenlijst.

In de flyer licht de SGPJ hun eigen speerpunten verder toe. Wietse Blok: ''We doen concrete voorstellen en laten op een makkelijke manier aan jongeren zien waar we voor staan en wat we willen. We zullen de jongeren gaan opzoeken om ons verhaal te vertellen. Met flyers gaan we tijdens de campagne naar verschillende kernen toe in de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden."

Ook online is de flyer te zien: via https://molenlanden.sgp.nl/verkiezingen/jongeren.

Kijken naar de jeugd

Lijsttrekker Corné Egas is blij met de inzet van de jongeren. "De afgelopen jaren hebben wij ons als SGP ingezet om jongeren te betrekken bij de politiek. Dit hebben we samen met de SGP-jongeren gedaan. Wij hebben nu in ons verkiezingsprogramma staan dat we graag een jeugdgemeenteraad willen en een kinderburgemeester. Deze ideeën komen bij onze jongeren vandaan. Als fractie willen we blijven kijken naar de jeugd. Zij zijn immers de toekomst van onze gemeente" aldus Egas.

De SGP-jongeren gaan ook graag in gesprek met de jongeren uit de nieuwe gemeente Molenlanden. Blok: "We willen met de jongeren in gesprek over wat ze doen, waar ze zich mee bezig houden en wat ze van de gemeente verwachten. We laten ons graag uitnodigen".

Het uitnodigen kan via Twitter, Facebook en de mail: alblasserwaard@sgpj.nl.