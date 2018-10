VVD-lijsttrekker Bram Visser maakt lied over Molenlanden op wijs 'Zoutelande'

MOLENLANDEN • VVD-lijsttrekker Bram Visser geeft op een bijzondere manier blijk van zijn waardering voor de nieuwe gemeente Molenlanden: met een Molenlanden-lied op de wijs van 'Zoutelande', de hit van Blof.

'We gaan aan de slag, er iets heel moois van maken; we zijn blij dat we één zijn, blij dat we één zijn', zo zingt de Giessen-Oudekerkse liberaal. "Ik ben lid van mannenkoor De Dekmantel en heb al in maart de tekst hiervoor geschreven", vertelt hij.

Daarin gaf hij woorden aan de onderlinge verbondenheid én de eigenheid van de negentien dorp en de ene stad van Molenlanden. "Bij de voorzitter van het koor, die een studio in zijn huis heeft, hebben we het vervolgens opgenomen. Het is een leuke manier om de waardering voor Molenlanden op deze manier onder de aandacht te brengen."

Klik op onderstaande verwijzing naar een twitterbericht van Bram Visser om het uiteindelijke resultaat te beluisteren: