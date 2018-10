Gebroeders De Winter, net zo BlauwZaam als hun vader

BLESKENSGRAAF • Er zit een ondernemend gen in het erfelijk materiaal van de familie De Winter. Na vader Piet de Winter werden ook de drie zonen Pieter-Jan, Martin en Gerard ondernemer. Net als hun vader met een hart voor duurzaamheid.

Thuis aan tafel had vader De Winter regelmatig enthousiaste verhalen over zijn werk. Hij gaf mede leiding aan Mostert en De Winter, dat in de jaren zestig was uitgegroeid tot het grootste groenbedrijf van Nederland. Daaruit kwam in 1972 de Nationale Bomenbank voort, een onderneming die zich onder meer specialiseerde in het verplanten van volwassen bomen. De drie zonen herinneren zich nog goed dat de gesprekken vaak gingen over nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf.

Bonen doppen

De oudste, Pieter-Jan, is de enige die het als kind al leuk vond om ook met zijn handen in de aarde te wroeten. Al jong werkte hij samen met zijn vader in de groentetuin. "Maar andijvie blancheren en boontjes afhalen vond ik minder leuk." Martin: "Het bonen doppen, dat werd door mij ook niet als een feest ontvangen." Gerard deelde zijn belangstelling voor bomen. "Ik raapte blaadjes op en vroeg: wat voor boom is dit? Mijn vader wist dat allemaal. Ik ging struinen in de weilanden. Eieren zoeken, uilenballen uitpluizen. Mijn vader vond dat wel grappig, mijn moeder wat minder. Het besef van de waarde van de natuur, daarin heeft mijn vader mij geïnspireerd."

Ondernemers

Net als hun vader, die overleed in juni 2017, genieten de drie broers van ondernemen en innoveren. Pieter Jan is directeur van de NBB-Groep, een groep van 5 boomspecialistische bedrijven waaronder Nationale Bomenbank en Terra Nostra in Bleskensgraaf. Martin is mede-eigenaar van Hokra (merkactivatie, promotionele artikelen en marketing services) en Fresh Lemon (Bureau voor digitale communicatie). Gerard is eigenaar van Koncerna in Dordrecht. Hij legt uit: "Ik help bedrijven duurzame strategieën te ontwikkelen die van waarde zijn voor henzelf, de klant en de samenleving. Als coach help ik mensen te ontdekken hoe ze van betekenis kunnen zijn in hun werk."

Kolkenzuiger

Wat bedacht vader De Winter zoal? Martin: "Ik weet nog dat mijn vader op een dag over een rioolauto begon. Die had hem op een idee gebracht. Hij liet een oude Bedford kolkenzuiger ombouwen, waarmee de grond rondom een boom verwijderd kon worden zonder het wortelgestel, kabels of leidingen te beschadigen. Hij was altijd bezig nieuwe dingen te bedenken. Wat ik ook van hem meekreeg: het nadenken over het omgaan met mensen. Mijn vader was niet van de vlotte verkooppraatjes. Hij had persoonlijke interesse in mensen."

Milieu

Ze zijn alle drie fan van BlauwZaam, een club ondernemers die duurzaamheid serieus neemt. Martin: "Acht jaar geleden sprak ik in de brancheorganisatie vaak over de vraag: wat is de toekomst van ons vak? Promotionele artikelen moeten het imago versterken, maar je kunt je afvragen of dat gebeurt als die artikelen schadelijk zijn voor het milieu. Toen kwam ik in contact met BlauwZaam. Ik dacht: kennis die ik daar opdoe, kan ik toepassen in onze branche." Martin deed mee met het eerste energieconvenant, waarin ondernemers afspraken maakten over vermindering van hun energieverbruik. Ook Pieter Jan zette zijn handtekening onder dat convenant.

Circulaire economie

Martin kwam bij de werkgroep communicatie van BlauwZaam terecht. "Ik heb meegewerkt aan symposia van BlauwZaam en ben medebedenker van het BlauwZaam Café. Enkele jaren geleden raakten we in gesprek over de vraag: hoe kijken we naar mensen, hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen? Daaruit kwam het People Convenant voort." Ook Gerard is al vanaf het begin bij BlauwZaam betrokken. Vorig jaar was hij dagvoorzitter tijdens het symposium over circulaire economie. "Nu ben ik bezig met het project 'Waarde in de Waard', ook rondom circulaire economie."

Raadgeving vader

De Winter senior was medeoprichter en bestuurslid van BlauwZaam. De broers denken nog vaak aan hem. Pieter-Jan: "Mijn kantoor was ook zijn kantoor. Als ik soms met iets zit, denk ik aan mijn vader en vraag me af: hoe zou jij dat gedaan hebben? Als het gaat om ondernemen was hij voor mij een mentor."

Martin herinnert zich een belangrijke raadgeving. "Mijn vader zei altijd: 'Als je een goed idee hebt, zorg dan dat je er de volgende dag gelijk wat aan doet, anders komt het er niet van. Als je eenmaal wat hebt gedaan, is het in gang gezet."

Pelgrim

Gerard: "Wat ik altijd mooi vond van hem: als hij een toespraak moest houden, zette hij vaak een mooie metafoor neer. Daar hou ik zelf ook van: metaforen gebruiken om mensen in beweging te zetten. Vorig jaar tijdens het symposium van BlauwZaam ben ik als pelgrim de zaal in gekomen. Om te laten zien dat je een eerste stap moet zetten zonder te weten waar je terecht zult komen. Mijn reis naar Compostela begon ook met een eerste stap. Die eerste stap is de belangrijkste."

Trots

Was Piet de Winter trots op zijn zonen? Gerard, zonder aarzelen: "Ja, dat weet ik zeker." Pieter-Jan: "In elk geval op zijn bedrijf." Gerard: "Zeker op het feit dat we alle drie bij BlauwZaam betrokken zijn." Martin: "En dat we alle drie ondernemer geworden zijn." Gerard: "Op onze eigen manier."

Het achtste symposium van BlauwZaam

Het BlauwZaam Symposium VIII vindt plaats op 25 oktober en begint om 12.30 uur met een lunch. Tijdens het programma zal de stichting terugblikken, maar vooral kijken naar de activiteiten voor de komende vijf jaar.

Circulaire ketens

Dagvoorzitter Jan van Heukelum verzorgt een inleiding, Richard Slagboom en Rolia Wiggelinkhuijsen vertellen over de BlauwGroene Leefomgeving. Lisanne Addink en Gerard de Winter leggen uit hoe vijftien bedrijven vanaf september 2018 op zoek gaan naar ideeën voor nieuwe, circulaire ketens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Daarna geeft Gerard de Winter leiding aan een interactieve sessie met als titel: 'Ken jij de ontbrekende schakel?'

Bouwen en wonen

Gastheer Sjaak Kreeft vertelt over het BlauwZame onderwijs. En Josia Bikker legt uit hoe bouwen en wonen meer dan ooit een verbindingsfunctie krijgt met de ambities van de overheid: energiestrategie, warmtetransitieplan, landschapsontwikkeling, waterberging, voorkomen van hittestress, maar vooral ook innovatieve concepten. Onder aanvoering van Josia Bikker en Jan Brand worden de nieuwste duurzame ontwikkelingen in de bouw gepresenteerd.

Werkzoekenden

Oebele Bruinsma presenteert het 'WIJIJ-platform', een samenwerking van regionale werkgevers voor werkzoekenden in de regio.

Afsluiting

Omstreeks 17.00 uur zal Jan Brandwijk, voorzitter van BlauwZaam, de dag afsluiten. Daarna kunnen de aanwezigen genieten van drankjes en hapjes en napraten. Om 18.00 uur is het symposium afgelopen.

Aanmelden

Aanmelden kan nog steeds, via: https://www.blauwzaam.nl/content/pijlers/symposia/8e-symposium-oktober-2018/aanmelden/