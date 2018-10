Klussenkar voor Huis van de Waard in Ottoland

OTTOLAND • Bij het Huis van de Waard in Ottoland komen met enige regelmaat vragen via het sociaal team binnen om kleine klusjes uit te voeren bij mensen thuis. Dit idee is opgepakt door een aantal jongeren.

Eind 2017 hebben een tiental jongeren vanuit de Gereformeerde kerk in Ottoland aangegeven om onder de paraplu van Huis van de Waard locatie Ottoland en Goudriaan een bijdrage te leveren aan het vrijwilligerswerk. Na een aantal brainstormsessies onder de bezielende leiding van Johan Jungheim is het idee gelanceerd om met behulp van een 'mobiele werkplaats' sociale klusjes te gaan uitvoeren.

"Wij zijn op zoek gegaan naar een oude verrijdbare bouwkeet. Deze vonden we bij van Mourik. Sterker nog, er stonden er twee! We mochten beide vehikels meenemen. De tien jongeren in de leeftijd van zestien tot twintig jaar hebben gedurende het eerste half jaar van 2018 besteed aan lassen, schuren en verven. Het eindresultaat is heel erg kleurrijk geworden", melden de organisatoren.

Afgelopen vrijdag werd onder de projectnaam 'pipowagen' de KlussenKar feestelijk in bedrijf gesteld door wethouder sociale zaken Piet Vat. Na het officiële doorknippen van het lint werd door de wethouder een check overhandigd voor de aanschaf van gereedschap.

De KlussenKar gaat voorlopig rijden tussen Goudriaan en Brandwijk. De karweitjes die gedaan kunnen worden zijn bijvoorbeeld overzichtelijke tuinklusjes of kleine klusjes in en om het huis. Het karwei wordt altijd eerst bekeken door een ervaren oudere. Deze geeft aan of de klus haalbaar is en of die onder de noemer 'sociale klus' valt. De karweitjes komen vanuit het sociaal team of via de lokale netwerken binnen.