Zussen winnen verwenweekend met prijsvraag CU Molenlanden

NIEUWPOORT/GIESSEN-OUDEKERK • De zussen Heidi Bikker uit Nieuwpoort en Evelien Roos uit Giessen-Oudekerk hebben de eerste prijs gewonnen van de CU-fotowedstrijd op de Fokveedag in Hoornaar.

"Onze mannen hadden geen zin om mee te doen, wij wel. Dus nu gaan we er ook samen van genieten", aldus de zussen. De eerste prijs is namelijk een verwenweekendje in de polder, bestaande uit een overnachting bij bed & breakfast de Verwondering in Goudriaan en tegoedbonnen voor een golfclinic en een lekkere lunch bij de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos. CU-raadslid Johan van de Minkelis, tweede op de lijst voor ChistenUnie Molenlanden, reikte de prijs uit.

In totaal deden 143 mensen op de Fokveedag mee aan de fotowedstrijd; 54 deelnemers hadden de antwoorden goed. De tweede prijs, een insectenhotel, ging naar familie Spek uit Hardinxveld-Giessendam. Deze prijs, uitgereikt door CU-kandidaat Leo Timmer, werd enthousiast in ontvangst genomen. Mede omdat één van de kinderen juist een spreekbeurt over insecten voorbereidt.

Kastanjes raden

Kinderen konden op de stand van CU Molenlanden raden hoeveel kastanjes er in een glazen pot zaten. Drie deelnemers zaten er met 270 kastanjes het dichtst bij en kregen een zelfbouw nestkastje. Op de foto reikt Pieter van Bruggen, nummer zeven op de CU-kandidatenlijst, een nestkastje uit aan Matt Buiserd uit Groot-Ammers. Jolanda de Wild uit Bleskensgraaf en Vincent de Moed uit Puttershoek waren de andere prijswinnaars.