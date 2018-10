Glasvezel buitenaf gaat glasvezel aanleggen in Leerdam, Vianen en Zederik

VIJFHEERENLANDEN • Veel inwoners van Leerdam, Vianen en Zederik hebben gekozen voor het aanbod van Glasvezel buitenaf. Het bedrijf geeft daardoor zekerheid over de komst van het supersnelle netwerk.

Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf, licht toe: "We zien veel enthousiasme in het gebied. Er zijn lokale verkopers en ambassadeurs die zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen. En dat is natuurlijk fantastisch. We hebben voldoende abonnementen afgesloten om glasvezel aan te leggen. Iets dat voor de inwoners en bedrijven ongelooflijk goed nieuws is."

Glasvezel buitenaf heeft signalen uit het gebied ontvangen dat de inschrijfperiode als zeer kort werd ervaren. Daarom biedt zij de inwoners van het buitengebied van Leerdam, Vianen en Zederik die nog niet in de gelegenheid zijn geweest zich aan te melden, tot 1 december 2018 de mogelijkheid zich aan te melden zonder de extra aansluitkosten van 995 euro. Glasvezel buitenaf informeert de inwoners volgende week persoonlijk over het goede nieuws.

Na de succesvolle campagne in het buitengebied gaat Glasvezel buitenaf verder met de voorbereidingen voor de volgende fase: een aanbod voor de kernen en de industrieterreinen. Zodra het aanbod bekend is ontvangt iedereen die in aanmerking komt persoonlijk bericht.

Voor meer informatie: www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/leerdam-vianen-zederik.