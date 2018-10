Familie Streefkerk dagkampioen bij Paardenmarkt Ameide

AMEIDE • De organisatie van de Paardenmarkt in Ameide heeft zaterdagmiddag alle uitslagen van de Paardenmarkt van afgelopen donderdag bekendgemaakt.

Bij de keuringen waren de uitslagen als volgt:

Kleine Shetlanders, veulens: 1e Mandy Verheij met Madonna van stal Verheij

Kleine Shetlanders, 1 ½ - 2 ½ jarigen: 1e M.Kers met Kylie van stal de Kershoeve

Kleine Shetlanders, ouderen: 1e Mandy Verheij met Vanessa van stal Verheij

Kleine Shetlanders, kampioen: M. Kers met Kylie van stal de Kershoeve

Shetlanders, veulens: 1e Frasa met Manno

Shetlanders, 1 ½ - 2 ½ jarigen: 1e K. Bruynes met Kadienne van stal Berknes

Shetlanders, ouderen: 1e M. Kers met Felicia vd Kampsedijk

Shetlanders, kampioen: Frasa met Manno

Welsh, ouderen, 1e Ilse Van der Plaat met Dabernon Sugababe

Welsh, kampioen: Ilse Van der Plaat met Dabernon Sugababe

New-Forest, veulens: 1e K. de Hoop met Rex

New-Forest, 1 ½ - 2 ½ jarigen: 1e K. de Hoop met Silvester

New-Forest, ouderen: 1e K. den Besten & J. Kloek met Marion

New-Forest, kampioen: K. de Hoop met Silvester

Diversen: Ouderen: 1e Chabeli Mangal met Promes

Diversen, kampioen: Chabeli Mangal met Promes

Friezen, ouderen: 1e Remco Krouwel met Vivaldie van de hengstekamp

Friezen, kampioen: Remco Krouwel met Vivaldie van de hengstekamp|

Rijpaarden, ouderen: 1e Familie Streefkerk/Jessica van de Bosch met Florence AS

Rijpaarden, kampioen: Familie Streefkerk met Florence AS

Tuigpaarden, 1 ½ - 2 ½ jarigen: 1e Cobi Bassa met Ma'belle

Tuigpaarden, ouderen: 1e K. Embrechts met Kendrik

Tuigpaarden, kampioen: K. Embrechts met Kendrik

Dagkampioen Paardenmarkt Ameide 2018: Familie Streefkerk met Florence AS

Paardenmarkt Got Talent: 1e Janine de Groot en Casandra Haars, 2e Cobi Bassa, 3e Mosja en Dahnay Mennema

Bestgaand tuigpaard en pony aangespannen paard: 1e Atellos, K. Embregts, K. Embregts

Bestgaand rijpaard: 1e Florence A.S. Fam Streefkerk, Jessica vd Bosch, 2e Gorgio Apache, N. Steehouwer, N. Steehouwer, 3e Giriuoux, J. Visser & J. Blokland, J. Blokland

Bestgaand rijpony: 1e Disaronno, Jonne Liefhebber, Jonne Liefhebber, 2e Dinkey, Esther Wink, Esther Wink, 3e Poppings Equator, Christel v Mill, Christel v Mill

Bestgaand tuigpaard ohz: 1e Enzy, P.Rook, P. v.d. Gun, 2e Atellos, K. Embregts, A. Haverkamp, 3e Coffie, C. Bassa, C. Bassa

Ringsteken onder het zadel: 1e Meike van Dijk

Koekslaan: 1e Ed v Bruggen

Winnaar wie maakt de beste erwten soep van Ameide: Jan Alblas.