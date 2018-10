ChristenUnie bevraagt college over Soos Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • De ChristenUnie van Giessenlanden heeft een aantal vragen neergelegd bij het gemeentebestuur van Giessenlanden over de mogelijke sluiting van de Soos in Giessen-Oudekerk.

In Giessen-Oudekerk worden plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw schoolgebouw en de herinrichting van het omliggende gebied. Volgens deze plannen moet het onderkomen van De Soos verdwijnen en is er in de nieuwe opzet geen plaats meer voor De Soos. Het bestuur van De Soos wil graag alternatieve huisvesting en heeft hiervoor de hulp van de gemeente nodig.

De ChristenUnie wil graag van het college weten of zij het belang onderschrijft van De Soos als ontmoetingsplaats voor jongeren uit Giessen-Oudekerk, Giessenburg en omgeving. Ook is de fractie benieuwd naar hoe er overleg is gevoerd over de kwestie en wat de uitkomsten daarvan waren. De ChristenUnie van Giessenlanden wil graag meer weten over de mogelijke oplossingen voor de huisvesting van De Soos in Giessen-Oudekerk.

De Soos bestaat al 35 jaar en is opgericht door de gezamenlijke kerken van Giessenburg. Er is een bestuur dat bestaat uit jongeren. Elke twee à drie weken trekt De Soos 150 tot 200 jongeren uit Giessen-Oudekerk, Giessenburg en omgeving. De minimumleeftijd is 16 jaar. Alle activiteiten en werkzaamheden worden door vrijwilligers gerund. Al 35 jaar wordt alles met zelfwerkzaamheid onderhouden en geregeld. De laatste jaren hebben vrijwilligers het gebouw opnieuw opgeknapt en is onder andere een rokersruimte gebouwd. Met omwonenden wordt regelmatig overlegd over de gang van zaken rond De Soos. De omwonenden gebruiken het gebouw ook voor activiteiten.