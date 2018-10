Familiebeurs Groot-Ammers gaat niet door; einde van een traditie

GROOT-AMMERS • Het afblazen van de beurs in De Ooievaar in Groot-Ammers betekent wat drijvende kracht Cor Mourik betreft het einde van een traditie.

En dat doet pijn. De ondernemer uit Groot-Ammers raakte als 'jong broekie' betrokken bij de organisatie van de beurzen in zijn woonplaats, begin jaren tachtig. Hij zette zich er altijd met ziel en zaligheid voor in. "Het was niet altijd makkelijk om voldoende ondernemers binnen te halen, maar afgezien van de eerste editie heeft het nooit geld gekost. Voor mij was het elke keer een prachtige uitdaging om in een relatief klein dorp zo'n groots evenement neer te zetten."

Deze keer lukte het echter niet. Het op een laat moment afhaken van de gemeente Molenlanden en in het kielzog daarvan van diverse projectontwikkelaars en makelaars was voor Cor Mourik een onoverkomelijke horde. "Ik moest in een paar weken tijd dan nog 450 meter aan standruimte aan de man brengen. Dat gaat gewoon niet lukken. Het risico was te groot."

Maar het was sowieso lastig de beurs vol te krijgen. "Het gaat economisch daarvoor te goed. We hadden altijd enkele honderden meters aan autobedrijven. Nu kon ik er geen enkele over de streep trekken omdat ze het allemaal te druk hebben. Heel triest, vooral om de ondernemers af te moeten bellen die enthousiast waren en graag deel wilden nemen."

Het volledige interview staat donderdag in Het Kontakt