Burgemeesters onthullen logo toekomstige gemeente Molenlanden

OUD-ALBLAS • Burgemeesters Dirk van der Borg en Rinette Reynvaan hebben op dinsdag 18 september het logo van de toekomstige gemeente Molenlanden onthuld.

Het landschap, het water en de veelzijdigheid van inwoners en ondernemers dienden als inspiratiebron. In het logo komen de verschillende vormen van het water samen: de rechte, strakke lijn van de boezems loopt over in een organische lijn geïnspireerd op de rivieren. Abstracte en sierlijke lijnen vormen zo samen de M van Molenlanden. De vorm rondom de M is uniek, net als onze inwoners en kernen. De kleur van de vorm kan steeds wisselen en symboliseert de diversiteit en veelkleurigheid van de nieuwe gemeente.

Het proces

Twee vormgevers uit de eigen organisatie hebben het logo ontworpen. Zij hebben ideeën opgedaan door aan inwoners en medewerkers te vragen naar hun beeld, gevoel of emotie bij de gemeente Molenlanden. Eén van de verschillende invalshoeken stak er met kop en schouders bovenuit: het unieke landschap van Molenlanden. Met dat uitgangspunt is het ontwerptraject gestart. Ook hebben diverse medewerkers, deskundigen en raadsleden tijdens het ontwerpproces meegedacht en ontwerpen beoordeeld.

Vervolg

Vanaf 1 januari 2019, als de gemeente Molenlanden officieel bestaat, is het logo van de nieuwe gemeente te zien op alle communicatiemiddelen, zoals de website, informatiepagina en auto's.