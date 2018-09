Piet Vat wethouderskandidaat bij SGP Molenlanden

MOLENLANDEN • SGP Molenlanden heeft voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen de wethouderskandidaat bekendgemaakt: Piet Vat

(63) uit Nieuw-Lekkerland. Harmen Akkerman (wethouder in Giessenlanden) stopt na deze periode.

Piet Vat begon zijn politieke loopbaan op 1 april 2010 als wethouder in de gemeente Nieuw-Lekkerland. Vanaf de start van de gemeente Molenwaard in januari 2013 is hij

wethouder namens de SGP. De laatste jaren heeft hij onder andere het sociale domein en het onderwijs in zijn portefeuille.

Naast deze portefeuilles is hij ook kernwethouder van Bleskensgraaf, Goudriaan, Nieuw-Lekkerland en Ottoland. Daarnaast is hij 1e loco-burgemeester van de gemeente Molenwaard.

Dankbaar

"Met Piet Vat kiezen we voor een kandidaat met veel politieke en bestuurlijke ervaring. De jaren dat hij wethouder is in de gemeente Molenwaard heeft hij met veel enthousiasme het gedachtegoed van Molenwaard-nabij in de praktijk gebracht", aldus lijstrekker Corné Egas van SGP Molenlanden.

Piet Vat: "Ik ben bijzonder blij en dankbaar met het vertrouwen dat de fractie in mij heeft door mij te benoemen als wethouderskandidaat. Ik geniet van het vele persoonlijke contact met de inwoners. Ik hoop dat in de nieuwe gemeente opnieuw de burger centraal staat. Daar wil ik me in ieder geval voor inzetten."

Niet beschikbaar

Harmen Akkerman (Wethouder namens de SGP in Giessenlanden) heeft zelf besloten zich niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode.