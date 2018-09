VVD Molenlanden gaat op pad om te vloggen

MOLENLANDEN • VVD Molenlanden trekt de gemeente Molenlanden in om vlogs te maken. Deze vlogs, getiteld 'Raad waar de VVD staat', zullen vanaf 24 september 2018 te zien zijn op hun Facebook- en Instagramaccount. Iedere maandag komt er een nieuwe vlog online. Inwoners wordt gevraagd te raden in welke kern de opname is gemaakt. Onder de inzenders wordt iedere week een taart verloot.

De vlogs worden gemaakt door de eerste negen kandidaten van VVD Molenlanden. Iedere week wordt de opname in een andere kern van de gemeente Molenlanden gemaakt. In één minuut tijd lichten twee kandidaten toe waarom zij op die plek staan en vertellen zij iets meer over de kern, waar zij staan. Negen weken lang zal er wekelijks een vlog online geplaatst worden op het Facebook- en Instagramaccount van VVD Molenlanden.

Via een e-mail aan VVD Molenlanden kunnen inwoners laten weten in welke kern de VVD staat. Zij maken dan kans op een taart voor tien personen, die speciaal voor deze actie gemaakt wordt door 'Smullen met Annemieke'. Een antwoord insturen kan iedere week tot en met donderdagmiddag. Op vrijdag wordt de taart thuisbezorgd bij de winnaar van die week.