Wethouder Meerkerk krijgt petitie met bezwaren woningbouw Bleskensgraaf-West

BLESKENSGRAAF • Wethouder Frank Meerkerk heeft onlangs van inwoners van Bleskensgraaf een petitie gekregen met daarin bezwaren tegen de woningbouwplannen aan de westrand van Bleskensgraaf.

Dat kwam maandagavond tijdens de raadsvergadering naar voren. De indieners, met name Bleskensgravers die aan de westrand van het dorp wonen, spraken in de petitie hun bezwaren tegen de nieuwbouwplannen op deze locatie uit. Ook Joke Stravers (Gemeentebelang Molenwaard) stelde de wethouder hier vragen over. "Wij zijn ook benaderd door inwoners van Bleskensgraaf die hun bezwaren uiten. Het zou om een zeer forse bouwlocatie gaan. Hebben wij iets gemist?"

De wethouder benadrukte in zijn beantwoording dat Bleskensgraaf-West nog niet definitief vaststaat, maar wel de voorkeursvariant van het college is. "We hebben het op een schets die we tijdens een informatieavond hebben laten zien wel wat ruimhartig ingekleurd. Ik begreep dat er zelf aantallen van 850 nieuwe woningen de ronde doen. Het gaat echter om tussen de 85 en de honderd huizen. We toetsen de plannen bij Bleskensgraaf; ook op 25 september is er weer een informatieavond."

Tweede brug

Overigens deelde Meerkerk ook nog mee dat de veelbesproken tweede brug in Bleskensgraaf weer onderwerp van een verkeerskundig onderzoek is geweest. "De resultaten daarvan hebben we vrijdag ontvangen. We gaan die nu bestuderen. Het gaat daarbij onder meer over de vraag of de oeververbinding nodig is en of deze aan de west- of de oostkant van het dorp zou moeten komen."