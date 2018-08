Op meer locaties PFOA; Papendrecht adviseert slootwater niet te gebruiken voor moestuinen

PAPENDRECHT • Op nog twee locaties in Papendrecht zijn sterk verhoogde concentraties van de giftige stof PFOA aangetroffen. Het gemeentebestuur adviseert daarom om slootwater niet te gebruiken voor moestuinen.

Eerder dit jaar is in drie gemeenten het irrigatiewater uit de sloten bij een aantal moestuinen onderzocht. Een tussentijds rapport gaf aan dat er in Papendrecht op twee plaatsen sterk verhoogde gehalten PFOA geconstateerd zijn.

Naar aanleiding van die resultaten heeft de gemeente door een onafhankelijk bureau een vervolgonderzoek laten uitvoeren op twee andere locaties in Papendrecht. 'De waarden bij de twee nieuw onderzochte locaties liggen in lijn met de al eerder aangetroffen waarden elders', meldt het gemeentebestuur. 'Ook op deze nieuw onderzochte plaatsen zijn sterk verhoogde concentraties PFOA aangetroffen. In het opgevangen regenwater zijn verwaarloosbare concentraties aangetroffen.'

Moestuingewassen

Het RIVM gaf in haar tussentijds rapport aan dat de moestuingewassen gewoon gegeten kunnen worden. Dit verandert niet. 'Vanuit het streven om de GenX en PFOA blootstelling aan consumenten waar mogelijk te beperken, is het voorlopige advies om het irrigatiewater op de locaties met sterk verhoogde concentraties GenX en PFOA niet te gebruiken tot meer duidelijkheid is ontstaan', aldus het RIVM-rapport.

Wethouder

"De nieuwe resultaten laten ons zien dat vergelijkbare waarden gemeten zijn als bij de bemonstering in 2017. We verwachten dat we deze concentraties ook op andere plekken in Papendrecht zullen aantreffen. We adviseren daarom uit voorzorg om in geheel Papendrecht het slootwater niet meer als irrigatiewater voor moestuinen te gebruiken", geeft wethouder Arno Janssen aan.

Hij vervolgt: "Het definitieve rapport van het RIVM over de bemonsteringsronde in Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht komt naar verwachting in september. Hopelijk komt er daarna meer duidelijkheid."

Monitoringprogramma

Janssen geeft ook aan dat Waterschap Rivierenland heeft aangegeven dat zij een monitoringprogramma op gaat zetten om de kwaliteit van het oppervlaktewater op meerdere plekken in de regio en over langere tijd te meten. Het rapport van het RIVM (en ook de nu gevonden resultaten) vormen daarvoor mede de input.

"Dit monitoringprogramma moet meer duidelijkheid geven waar verhoogde concentraties PFOA en Gen X in het irrigatiewater voorkomen", aldus Janssen.