Antiek en hip borduurwerk bijeen op expositie 'Voor de draad ermee'

OTTOLAND • Rinske Krale uit Ottoland voorziet textiel graag van veel kleurige steekjes. Ze was een drijvende kracht achter de expositie 'Voor de draad ermee'.

Jarenlang was Rinske voorzitter van MerkWaardig, een vereniging voor liefhebbers van merklappen. De vereniging bestaat drie decennia. Ze vertelt: "Vanwege ons dertigjarig bestaan waren we op zoek naar een museum voor een jubileumtentoonstelling. Vier jaar geleden belde ik daarom directeur Rob Kreszner van het Gorcums Museum. Hij had belangstelling. Het thema van de expositie, 'Hollands Glorie', komt uit mijn koker."

Twaalf kunstenaars

Naast kunstig borduurwerk van leden van MerkWaardig - zoals een installatie van geborduurde tulpen - is er met naald en draad versierd textiel te zien uit museale en particuliere collecties, uitgekozen door gastconservator Linda Hanssen. Verder wordt werk tentoongesteld van twaalf kunstenaars. Ook daarin is borduurtechniek gebruikt. Deelnemers zijn onder andere Mariëlle van den Bergh, Pauline Nijenhuis en Rob Scholte. Bruikleengevers zijn bijvoorbeeld het Textile Research Centre in Leiden en Brokaat uit Kortenhoef.

Silhouet molen

Rinske maakte ook zelf werk voor de tentoonstelling, samen met de Alblasserwaardse Borduurgroep waarvan ze lid is. "Ik zei: laten we het silhouet nemen van een molen, we wonen hier tussen de molens. Dat silhouet vullen we op met Hollands Glorie. De een heeft traditionele randjes geborduurd, de ander een landschap met koe en molens, ik koos tulpen uit de zestiende en zeventiende eeuw. De tekening van de tulpen heb ik op een lichtplaat gelegd, daaroverheen de stof, zodat ik de tekening kon overtrekken."

Met tien verschillende borduursteken, zoals de kruis- en koninginnesteek, vulde ze de afbeeldingen op. De jury was enthousiast en beloonde de Alblasserwaardse Borduurgroep met de tweede prijs.

Veel creativiteit

Wat maakt dat 'Voor de draad ermee!' een bezoek waard is? "Mensen moeten komen kijken omdat de expositie heel veel creativiteit laat zien. Ik zie het als een kunstvorm, niet als huisnijverheid. Wat je kunt doen met naald en draad is niet oubollig. En het is elke dag om je heen, daarvan worden bezoekers zich bewust."

Iets scheppen

Voor Rinske is bezig zijn met borduurwerk inspirerend en ontspannend. En een mooie manier om iets te creëren. "Je hebt iets in je hoofd, zo moet het eruit gaan zien. Gaat het lukken? Je wilt doorborduren, zien hoe het wordt. Iets scheppen, spelen met naald en draad, dat blijf ik leuk vinden."

De tentoonstelling 'Voor de draad ermee' is nog te zien tot en met zondag 9 september. Voor meer informatie: http://www.gorcumsmuseum.nl en http://merklap.nl.