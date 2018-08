Boezems Kinderdijk weer naar regulier peil door verwachte regen

KINDERDIJK • De lage boezems in Kinderdijk, die door de droogte een maand of twee op een hoger peil werden gehouden, gaan weer terug naar het reguliere peil.

Vanwege de aanhoudende droogte werd er in Kinderdijk een maand of twee water ingelaten vanuit de Lek naar de beide boezems van de Nederwaard en Overwaard. Dit om de waterstanden in de Alblasserwaard op peil te houden. De beide lage boezems werden op een hoger peil gehouden om effecten van de droogte, bijvoorbeeld uitdroging van de kades, te voorkomen.

Maar met de voorspelde plons regen in aantocht wordt daar nu een einde aan gemaakt. De boezems worden weer naar hun reguliere peil gebracht. Zowel het J.U. Smitgemaal als het G.N. Kokgemaal malen vandaag.