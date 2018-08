Gevecht over souvenirverkoop in Kinderdijk

KINDERDIJK • De strijd tussen onderneemster Margaret Stierman en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) duurt voort. "Wij zijn bang dat door de SWEK onze mogelijkheden beperkt worden", meldt Arie Karreman, woordvoerder van Margaret Stierman.

Stierman spande een rechtszaak aan om haar belangen veilig te stellen. "Ik wil niet dat de SWEK de zeggenschap krijgt over het grondgebied waarop mijn souvenirshop Windkracht 4 staat", zegt zij. Eind vorige maand vond een hoorzitting plaats in Den Haag.

Waarom bezwaar?

De onderneemster runt naast Windkracht 4 ook het Grand Café Buena Vista, beide gevestigd aan de Molenstraat in Kinderdijk. Waarom heeft ze bezwaar tegen de plannen van de gemeente en de SWEK?

Karreman: "Als wij Windkracht 4 bijvoorbeeld zouden willen verbouwen, dan willen we niet gedwarsboomd kunnen worden door de SWEK, die door het nieuwe bestemmingsplan als alleenheerser kan optreden in het gebied. De stichting is aangesteld als beheerder en bepaalt wat wel en niet mag. Zij handhaven als het gaat om verkoop op de kade. Wij zijn de enige particuliere ondernemer in het gebied van de SWEK. De gemeente heeft het handhaven uitbesteed. Gemeente en SWEK verwijzen steeds naar elkaar."

Vrijwilligers

Stierman kruist al jarenlang de degens met de SWEK. Ze vindt dat het nieuwe bezoekerscentrum er niet zou moeten komen en dat sprake is van oneerlijke concurrentie omdat de SWEK werkt met vrijwilligers. "Concurrentie is gezond, dat is geen probleem. En er zijn genoeg toeristen, ze hoeven niet allemaal naar mij te komen. Maar ik heb er wel moeite mee dat ook de verkoop van souvenirs en horeca-artikelen mede gedaan wordt door vrijwilligers." Karreman: "SWEK-directeur Van der Vlist kan zeggen dat dit niet zo is, maar vrijwilligers vertellen ons dat zij dit doen. "

Looproute

De komst van een nieuw bezoekerscentrum betreurt Stierman. "Ik vind het vreselijk dat het bezoekerscentrum midden in de natuur komt en in de zichtlijn. Zonde van het gebied. Ook verandert de looproute van toeristen, waardoor ze niet meer langs Buena Vista komen. Maar ik verwacht dat de bouw van het centrum door zal gaan."

De rechter (Raad van State) stelde tijdens de hoorzitting kritische vragen over nieuwbouw in het werelderfgoedgebied. Voor bouwen in groen gebied gelden strenge eisen. Stierman durft nog nergens op te hopen. "De rechter had zich goed ingelezen, hij wist waarover hij sprak. Maar het kan nog alle kanten op."

Bestemmingsplan

Volgens Cees van der Vlist van de SWEK is de verandering van het bestemmingsplan, waardoor de bouw van een nieuw centrum mogelijk wordt, een feit. "De nieuwe bestemming van de grond is op 4 juli 2017 onherroepelijk vastgesteld. Een rechter kan alleen nog toetsen of de procedure zorgvuldig is doorlopen."

Volgens de woordvoerder van de gemeente is de wijziging echter nog niet onherroepelijk. "Dat komt omdat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog een uitspraak over het beroep moet doen. Die kan dus nog beslissen dat het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan dus geheel of gedeeltelijk niet meer."

Delfts blauw

Volgens een woordvoerder van de gemeente biedt het nieuwe bestemmingsplan voor Stierman juist meer mogelijkheden op het gebied van horeca. "Verder blijven de bestemmingen voor haar gronden gelijk. De grond waarop haar gebouwen staan heeft de bestemming gemengd/detailhandel."

Karreman: "Dat klopt, ik verzet me ook niet tegen de bestemming van Windkracht 4, maar tegen de bestemming van gebouwen van de SWEK, waar steeds meer mogelijkheden zijn om souvenirs en horeca-artikelen te verkopen. Henk Bronkhorst van de SWEK zegt tegen ons: 'We hebben alleen de activiteiten van de familie Slob overgenomen'. Ja, maar vanaf het moment dat de SWEK het overnam hebben we wel problemen. We hadden met bepaalde souvenirs het alleenrecht. Delfts blauw bijvoorbeeld. Met de familie Slob hebben we daar nooit problemen over gehad."

Geen verstedelijking

Henk Bronkhorst was namens de SWEK aanwezig bij de hoorzitting. Hij vertelt dat de verkoop van souvenirs bij de SWEK gedaan wordt door betaalde krachten, niet door vrijwilligers. Ook zegt hij: "De Raad van State wilde weten of er bij de bouw van het bezoekerscentrum sprake is van verstedelijking van groen gebied. De gemeente gaf aan: dit is geen verstedelijking, dit is een bijzonder project voor het werelderfgoed."

"De rechter vroeg ook: waarom is Windkracht 4 niet geschikt als bezoekerscentrum? De gemeente heeft uitgelegd dat Windkracht 4 logistiek op een slechte plaats staat. Ook voor de ontwikkeling van de entreezone is de plek niet goed. Er zijn al moeilijkheden met het verkeer daar. Bovendien is het gebouw niet gebouwd als bezoekerscentrum."

Over vier weken volgt uitspraak in de zaak die Stierman aanspande.