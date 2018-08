Grote inzet van hulpdiensten bij melding van persoon te water in Meerkerk

MEERKERK • Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een melding van een persoon te water op een camping aan de Scheepjesbrug in Meerkerk.

Rond 16.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen. Naast diverse eenheden van de brandweer en de politie kwam ook het Mobiel Medisch Team per helikopter ter plaatse. Ook een duikteam van de brandweer uit Dordrecht kwam ter plaatse.

Het slachtoffer was snel uit het water en is door het personeel van de ambulancedienst in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend.