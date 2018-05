Wetech houdt inloopavond voor zij-instromers op Gilde Vakcollege Techniek

GORINCHEM • Voor zij-instromers (leerlingen uit de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs die willen switchen van opleiding) houdt bedrijvenkring Wetech woensdag 6 juni van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond. Op het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem kunnen de tieners en hun ouders vrijblijvend kennismaken met de vele kansen die een opleiding in de techniek biedt.

Het is niet voor niets dat Wetech deze inloopavond houdt. De tientallen bedrijven uit de streek die bij de stichting zijn aangesloten zitten te springen om vakkrachten. "Dat kunnen we niet genoeg benadrukken", knikken voorzitter Rokus Vlot, directeur van Erve Holding uit Hardinxveld-Giessendam, en penningmeester Gerard de Gans, directeur fleetsales bij Visscher Autogroep in Gorinchem.

"Er is een enorme behoefte aan instroom van nieuwe medewerkers, zeker omdat veel oudere medewerkers deze jaren met pensioen gaan. Er zijn in de techniek prachtige uitdagende en afwisselende banen te vinden én je kunt er een hele goede boterham in verdienen."

Opleiding

De inloopavond is gericht op leerlingen in de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs die om wat voor reden dan ook van opleiding willen veranderen. Als zij-instromer zijn zij van harte welkom om bij Gilde Vakcollege Techniek komend schooljaar in respectievelijk klas 2 en 3 aan de slag te gaan. "Denk bijvoorbeeld aan havo-leerlingen die erachter komen dat theorie minder goed bij hen past", licht directeur Henri van Breugel toe. "Het gebeurt regelmatig dat ze dat in hun hart al wel eerder wisten, maar dat pa en ma zeiden: ga toch maar naar de havo."

Drie richtingen

Tijdens de inloopavond kunnen ze in het schoolgebouw op allerlei manieren kennismaken met het techniekonderwijs. Er zijn drie richtingen: bouw, wonen en interieur; produceren, installeren en energie en mobiliteit & transport. Van Breugel: "De enige voorwaarden die we aan zij-instromers stellen zijn interesse in techniek en een praktijkgerichte leerstijl. Verder bieden we elke leerling die zich via deze weg aanmeldt een maatwerkoplossing. Overigens kan zij-instromen ook bij onze afdeling Techniekhavo, maar daar zijn de eisen op het gebied van onder meer cijfers wel strenger."

Als 'gastheer' tijdens de inloopavond fungeert Wetech. De aangesloten bedrijven zetten zich al jaren in om schoolbanken en bedrijfsleven zo naadloos mogelijk op elkaar aan te sluiten. Rokus Vlot: "Ons doel is vakkrachten voor de regio te behouden. Al vanaf het eerste leerjaar zijn we bij het onderwijs betrokken, onder meer door bedrijfsbezoeken, stageplekken en gastlessen aan te bieden. Ook de inloopavond is een middel om zoveel mogelijk leerlingen de grote meerwaarde van een opleiding in de techniek te laten zien."

Meer informatie: www.stichtingwetech.nl of gilde.csdehoven.nl