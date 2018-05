Kunst voor het raam in Molenwaard

MOLENWAARD • Kunst voor het Raam, de grootste expositie van Molenwaard, georganiseerd door Goed Gezien Goed Bekeken, wordt in de gehele maand juni gehouden.

Iedereen kan zijn kunst voor het raam laten zien: je eigen raam, een etalage, een school of in de tuin. Goed Gezien Goed Bekeken roept amateurkunstenaars op om te laten zien wat voor artiest je bent: tekenen, schilderen, beeldhouwen, textiel, gedichten, fotografie… in welk materiaal dan ook.

Stuur een foto van je kunstwerk voor het raam voor de digitale expositie op naar www.facebook.com/iktoonmolenwaard of naar matzy.vanharten@kpnmail.nl en zij zorgen dat het kunstwerk ook op de digitale expositie wordt vermeld.