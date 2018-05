Nieuwpoort zoekt een burgemeester

NIEUWPOORT • Stichting Nieuwpoort 700plus zet na het succes van 'De Schippersjongen van Nieuwpoort' weer een groots toneelstuk op. Toneelspelers zijn zaterdag 2 juni vanaf 11.00 uur in Het Arsenaal welkom voor audities en workshops.

Er was niet genoeg ruimte, maar eigenlijk had boven dit artikel de kop 'De burgemeester die de Alblasserwaard redde' moeten staan. Want hoofdpersoon in het nieuwe theaterspektakel 'Brouwers' dam' - dat opgevoerd wordt in april 2019 - is burgemeester Brouwers van Nieuwpoort, die in 1953 bijna op eigen houtje ervoor zorgde dat het gat in de dijk bij Papendrecht binnen een paar dagen gedicht werd.

Annemieke van As, bestuurslid van Stichting Nieuwpoort 700plus, kwam het verhaal afgelopen jaar tegen en zag er meteen een vervolg in op 'De Schippersjongen van Nieuwpoort'. Dit historische toneelstuk werd in 2014 een groot succes. "Mensen zeiden toen: dat doen we volgend jaar weer. Maar er zit zoveel voorbereidend werk aan, dat we dat niet hebben gedaan. Toen ik dit verhaal van burgemeester Brouwers tegenkwam, dacht ik wel meteen: hier moeten we wat mee."

Dijkdoorbraak

Peter Meijer, schrijver en regisseur van 'De Schippersjongen', ging met het verhaal van burgemeester Brouwers aan de slag en vormde het om tot een toneelstuk. Ingrediënten om er iets van te maken, zijn er meer dan voldoende. We schrijven 1953 als het water door een dijkdoorbraak vanuit Papendrecht de Alblasserwaard binnen golft. Er komt een stroom vluchtelingen op gang, die met bagage en vee een droge plek zoekt.

"Nieuwpoort was toen ook letterlijk een veilige vesting", vertelt Annemieke. "Maar de burgemeester maakte zich wel zorgen. Hij deed navraag hoe lang het nog zou gaan duren. Wat bleek: de landelijke overheid zag geen urgentie om de Alblasserwaard te beschermen, had de Alblasserwaard al min of meer opgegeven, omdat de nood in Zeeland veel hoger was. Het dichten van het gat bij Papendrecht zou nog maanden duren."

Zandauto

De eerste burger van Nieuwpoort besloot het er niet bij te laten zitten. Eén van de gemeenteraadsleden, de heer Mourik, had de beschikking over een zandauto. Brouwers zond hem op expeditie naar het gat in de dijk om te kijken wat hij eraan kon doen. "Hij ging aan het werk en wist binnen drie dagen het gat te dichten. De burgemeester heeft alles op schrift gesteld, omdat hij zijn boekje te buiten ging. Hij heeft er overigens nooit een lintje of een andere vorm van erkenning voor gehad."

De aanmeldingen lopen al gestaag binnen, maar de organisatoren zijn nog op zoek naar toneelspelers die de rollen in 'Brouwers' dam' voor hun rekening willen nemen. Spannend wordt het wie het aandurft de hoofdrol, die van burgemeester Brouwers, op zich te nemen. "Je hoeft geen ervaring te hebben. Onze regisseur, Peter Meijer, is ervan overtuigd dat hij iedereen kan laten acteren. Hij is heel gedreven en weet anderen ook heel goed enthousiast te maken."

"De workshops en audities op zaterdag 2 juni, vanaf 11.00 uur in Het Arsenaal, zijn een ideaal moment om kennis te komen maken. We zoeken ook decorbouwers, kledingspecialisten en andere vrijwilligers die mee willen helpen. Meedoen is een ervaring om nooit te vergeten. Aanmelden kan via onze site."

Poortersmaaltijd

De Stichting Nieuwpoort 700plus roept daarnaast Nieuwpoorters en oud-inwoners van alle leeftijden op zich aan te melden voor de traditionele Poortersmaaltijd, die gepland staat op zaterdag 16 juni. Het wordt een moderne editie, die de toevoeging '2.0' heeft meegekregen. "We hebben er een Walking Dinner van gemaakt", knikt Annemieke.

"De start is bij eetcafé De Dam met het voorgerecht; vervolgens is voor de deelnemers in Het Arsenaal het hoofdgerecht klaargemaakt. Het toetje, een vruchtensorbet, wordt geserveerd bij café De Poort. De afsluiting met een tompouce is uiteraard bij zorgbakkerij Van der Heul."

Opgeven

Om deel te nemen aan deze feestelijke ontmoeting is het voor de voorbereidingen belangrijk dat mensen zich vóór 1 juni opgeven. De kosten voor deze culinaire rondgang zijn 20 euro en voor kinderen tot 10 jaar 7,50 euro (exclusief drankjes). Meer info: Martin Sterrenburg, 06-23141081 of matsterrenburg@gmail.com.

Geurt Mouthaan