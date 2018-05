SGP Molenwaard staat stil bij 100-jarig bestaan

MOLENWAARD • De SGP van Molenwaard heeft dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering getrakteerd op gebak. De politieke partij bestaat namelijk dit jaar honderd jaar.

"Honderd jaar SGP is een bijzondere mijlpaal", speechte Wietse Blok van de SGP nadat de gebakjes waren rondgedeeld. "De SGP is ontstaan vanuit een vaste overtuiging dat de Bijbelse uitgangspunten waarde- en waardenvol zijn. Voor iedereen. En dat vinden wij nu, anno 2018 nog steeds. In één van de jubileumboeken is de SGP getypeerd door twee woorden. Meebewegende stabiliteit. Meebewegen als het moet, maar wel altijd stabiel. Die stabiliteit zit hem vooral in de beginselen, de Bijbel als het woord van onze goede God."

Blok reikte na zijn toespraak een glossy uit over honderd jaar SGP.