Een punt achter Tafeltje Dekje in Nieuwland en Leerbroek

NIEUWLAND • Na jarenlang vrijwilligerswerk is onlangs een einde gekomen aan het Tafeltje Dekje van Nieuwland/Leerbroek.

Zo'n 25 jaar lang hebben vrijwilligers warme maaltijden rondgebracht aan de inwoners van Nieuwland/ Leerbroek. Op hoogtijdagen waren er vijftien adressen die bezocht moesten worden. Nu zijn er slechts nog enkele over, waardoor er gekozen is om deze mensen te bedienen vanuit Huis ter Leede in Leerdam.

De groep vrijwilligers was een trouwe club mensen van wie de meesten tussen de tien en vijftien jaar lang hebben meegewerkt. Een enkeling zelfs al vanaf het prille begin. Sommigen hebben ook hun partners erbij betrokken. Jaarlijks hadden de leden een etentje wat bijdroeg aan de hechtheid van de groep. In de loop der jaren heeft de coördinator, mevrouw Stigter, de planning geprofessionaliseerd en gedigitaliseerd, wat de planning en afstemming ten goede is gekomen.

Lunch

Ter waardering van al het gedane werk en als afsluiting heeft de gemeente Zederik afgelopen week een lunch aangeboden aan alle vrijwilligers bij dorpshuis Brandpunt. Wethouder Arie Donker benadrukte dat er in Zederik 'veel als vanzelf' gebeurt. "Mensen kennen elkaar en zijn er voor elkaar. En dat wordt erg gewaardeerd." Mevrouw Wamsteker werd in het bijzonder in het zonnetje gezet door de mede-vrijwilligers, aangezien zij vorige maand een lintje heeft ontvangen.