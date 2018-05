MEERKERK • Een huis bouwen hoort een feestje te zijn. Met ThuisinBouwen krijgen uw eigen woonideeën dan ook de aandacht die het verdient. Uw idee van wonen staat centraal, want dat vormt de basis voor uw droomhuis. Of het nu gaat om ontwerp, ontwikkeling of realisatie, wij denken graag met u mee.

Meedenken doen we onder meer in ons unieke Inspiratiecentrum in Meerkerk, waar op zaterdag 26 mei 2018 de Brummelhuis Inspiratiedag plaatsvindt. Op ruim 1.300 vierkante meter aan bouwinspiratie vindt u alle ingrediënten om uw droomhuis vorm te geven.

Op unieke wijze kunt u bij ons zelf ervaren hoe uw toekomstige woning er uit gaat zien. Wandel door een volledig ingerichte modelwoning, bekijk de keukens of ontdek complete badkamers in de vernieuwde sanitair-afdeling die wij deze dag voor het eerst openstellen voor het publiek!

Op het dorpsplein vindt u een breed scala aan woninggevels die direct tot de verbeelding spreken. Ook lopen er adviseurs en ontwerpers rond die u graag informeren over alles wat met bouwen en wonen te maken heeft. Voor elke vraag een passend antwoord.

Het bouwen van een huis is uw feestje en op de Brummelhuis Inspiratiedag kunt u zelf bepalen hoe dat feest eruit gaat zien!

We hopen u te zien op zaterdag 26 mei tussen 10.00 en 15.00 uur waar we u graag verwelkomen met een hapje en een drankje.

Voor meer informatie: klik hier.