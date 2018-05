Nieuwe gemeente Molenlanden gaat geen nieuw gemeentehuis bouwen

MOLENLANDEN • Er komt definitief geen nieuw gemeentehuis voor de gemeente Molenlanden. Dat maakten de colleges donderdag bekend. Het gemeentehuis in Hoornaar wordt afgestoten; achter dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf komen nieuwe flexplekken voor ambtenaren en collegeleden.

Per 1 januari gaan Giessenlanden en Molenwaard samen verder als Molenlanden. Giessenlanden werkt nog met een 'ouderwets' gemeentehuis', Molenwaard besloot na de herindeling in 2013 als één van de eerste gemeenten in Nederland niet meer gebruik te maken van zo'n voorziening.

Die lijn wordt in Molenlanden voortgezet. 'De gemeenten willen zo veel mogelijk gebruik maken van bestaande panden', laten de gemeentebesturen weten in een persbericht. 'Inwoners en ondernemers kiezen straks zelf waar zij de gemeente Molenlanden ontmoeten. Dat kan bij hen thuis of op de zaak of een locatie in het dorp.'

Servicepunten

Op één van de vijf servicepunten, die waarschijnlijk in Arkel, Bleskensgraaf, Giessenburg, Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland komen, kunnen inwoners hun identiteitspapieren aanvragen, zoals een paspoort of rijbewijs. Inwoners kunnen deze documenten thuis of op een werkplek ergens in Nederland laten bezorgen of ophalen op een servicepunt.

Stadhuis Nieuwpoort

Het stadhuis van Nieuwpoort wordt ingericht voor buitengewone ontmoetingen en vergaderingen. Daarnaast blijft het ook toegankelijk als museum van de Historische Kring Nieuwpoort. "Het is een mooie representatieve plek", stelt wethouder Piet Vat. "Er zijn nog wel enkele aanpassingen nodig. Die worden in overleg met de Historische Kring uitgevoerd. Het stadhuis blijkt ook gewoon beschikbaar als trouwlocatie."

Vergader- en werklocatie

Als vergaderlocatie voor de gemeenteraad en werklocatie voor medewerkers en collegeleden zijn er twee bestaande locaties die geschikt zijn: het gemeentehuis in Hoornaar en De Spil. In het voorstel van de colleges, dat de gemeenteraden 30 mei bespreken, wordt voor De Spil gekozen.

'Dit gebouw is centraal gelegen in de nieuwe gemeente Molenlanden en staat nu deels leeg. Dankzij deze keuze kan bestaande ruimte beter worden benut. In De Spil wordt ook het servicepunt ingericht. Daarbij zijn de jaarlijkse kosten voor het gebruik van De Spil inclusief de nieuwbouw lager dan voor het duurzaam aanpassen en gebruiken van het gebouw in Hoornaar.'

Exorbitant hoog

Het verduurzamen van het Hoornaarse pand zou namelijk op zo'n vier miljoen euro komen. "Die kosten zijn exorbitant hoog ten opzichte van de opbrengst", licht wethouder Harmen Akkerman toe. "We kiezen daarom voor De Spil. Op de locatie van het gemeentehuis in Hoornaar zouden woningen kunnen komen. We moeten daarover nog een keuze maken, maar dat zou een logische bestemming zijn."

Nieuwbouw

De Spil is niet groot genoeg om alles onder te brengen. 'Naast het bestaande pand is het nodig om aanvullend nieuw te bouwen. Direct achter De Spil (aan de oostkant van de parkeerplaatsen, tussen de autowasserij en Hofwegen, red.) worden flexibele werkplekken voor medewerkers en collegeleden gerealiseerd in duurzame nieuwbouw op het Melkwegplein.'

De kosten van nieuwbouw bij en de verbouwing van De Spil en de realisatie van de servicepunten worden geschat op zo'n acht miljoen euro. Akkerman: "Tot onze vreugde komen de jaarlijkse lasten van de huisvesting daarmee ongeveer op hetzelfde bedrag als Giessenlanden en Molenwaard nu samen kwijt zijn: ongeveer 600.000 euro."

Gemeentehuis Graafstroom

De locaties in Molenwaard waar nu ambtenaren werken worden afgestoten. Het gaat daarbij om onder meer het voormalig gemeentehuis in Groot-Ammers en het voormalig gemeentehuis in Bleskensgraaf.

Deze laatste locatie - om precies het nieuwe deel van het pand - wordt nu door meerdere gebruikers benut, maar daar komt volgend jaar een einde aan. Piet Vat: "Muziekvereniging Graafstrooms Fanfare gaat naar het leegstaande gebouw van obs De Overstap in Brandwijk. Met de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom zijn we het gesprek al aangegaan. Een nieuwe bestemming is er nog niet; dat gaan we nog onderzoeken."