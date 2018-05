Bram Visser lijsttrekker VVD Molenlanden bij gemeenteraadsverkiezingen

MOLENLANDEN • Bram Visser uit Giessen-Oudekerk is door VVD Molenlanden gekozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in november.

Op de kandidatenlijst van VVD Molenlanden staan 47 mensen. 'De eerste drie kandidaten kenmerken zich door hun jarenlange politieke ervaring', melden de liberalen op hun website. Unaniem tot lijsttrekker werd gekozen Bram Visser. Op plaats twee staat raadslid Bert Moret uit Wijngaarden en nummer drie is raadslid Bert Snoek uit Schelluinen.

De volgende vier zijn nieuwe kandidaten: Philomeen Breddels uit Hoornaar, Ruud Luchtenveld uit Giessenburg, Rijkus Krabbendam uit Nieuwpoort en René Schoutens uit Noordeloos.

Hierna volgen weer bekende gezichten uit de lokale politiek: oud-raadslid Hendrik-Jan Bikker uit Wijngaarden en raadslid Ad van Duin uit Arkel. 'Door deze combinatie van ervaren en nieuwe kandidaten wordt een daadkrachtige, vernieuwende aanpak nagestreefd.'

Team met visie

De kandidaten vormen samen een enthousiast en gedreven team, dat zich vanuit de liberale visie wil inzetten voor hun nieuwe gemeente. Dit houdt in, dat zij denken en werken vanuit de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid. Een uitgebreidere toelichting op deze visie kunt u lezen in het bericht De liberale visie als uitgangspunt. Een visie is een stabiele en herkenbare basis voor het nemen van beslissingen.

Diversiteit aan kennis

Wat betreft opleidingen en beroepen is er een grote diversiteit onder de kandidaten. Dit zorgt voor een veelheid aan kennis bij deze groep kandidaten. De eerste kandidaten zullen zich binnenkort voorstellen op deze website. Deze informatie zal dan te vinden zijn op de pagina Mensen.