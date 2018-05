Montapacking opent achtste logistieke vestiging in Breda

MOLENAARSGRAAF/BREDA • Montapacking uit Molenaarsgraaf heeft onlangs haar achtste vestiging geopend; in Breda.

Fulfilmentbedrijf Montapacking is een van de snelst groeiende e-commerce bedrijven van Nederland; ook in het eerste kwartaal van 2018 werd er weer een groei gerealiseerd van 60 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2017. Om de groeiambities van Montapacking te kunnen managen worden telkens nieuwe logistieke vestigingen geopend. Ook nu weer, in Breda.

Dynamische klant

Eén van haar meest dynamische klanten, Dekbed-Discounter.nl, kent namelijk een ongeëvenaarde groei in de branche van woningtextiel. In 4 jaar tijd groeide het bedrijf van een omzet van 525.000 euro naar 20 miljoen; met een verwachte omzetgroei in 2018 van maar liefst 280%. Directeur Edwin van der Ham zegt hierover: "Dekbed-Discounter.nl is vanaf hun start al klant bij ons en groeit ontzettend hard, zowel qua orderaantallen, maar ook qua assortiment, met ook nog eens tamelijk volumineuze producten (van hoeslaken tot twee-persoonsmatras). Daarom hebben we in gezamenlijk overleg besloten een volledig fulfilment warehouse van 18.000 m2 in te richten uitsluitend voor Dekbed-Discounter.nl, om zo ook hun groei voor de komende jaren te kunnen verzorgen.

Oprichter Niels Verwij van Dekbed-Discounter.nl zegt hierover: "We denken dat we de komende jaren onze omzet nog telkens kunnen verdubbelen. Dan is een efficiënte fulfilment operatie van levensbelang. Niet alleen qua voorraadmanagement, maar ook als we acties op tv hebben die telkens weer een enorm succes zijn, dan moet onze partner daar wel op kunnen inspelen. Montapacking loopt voorop in de fulfilmentmarkt zeker op het gebied van IT en flexibiliteit. Afgelopen jaren hebben ze continue bewezen dat ze optimaal flexibel met ons kunnen en willen opschalen."

Eén van de grootste

Montapacking is met een totaal magazijnoppervlakte van 55.000 m2 één van de grootste fulfilment bedrijven van Nederland. Echter, die oppervlakte is verspreid over acht lokaties. Van der Ham: "Wij kiezen heel bewust voor compactere vestigingen, omdat wij ervaren dat de betrokkenheid van een kleinere organisatie groter is, waardoor elke operatie optimaal efficiënt én sneller kan opereren en de klanttevredenheid hoger is. Dit moet ook wel, want we beloven een performance van 99,98%. We vinden dat we dat het beste kunnen realiseren door de combinatie van een topcultuur met slimme IT-systemen. Met de inzet van artificiële intelligentie kunnen we 's middags om 4 uur al met hoge nauwkeurigheid voorspellen wat er in de avond verkocht gaat worden bij al 'onze' 465 webshops. Hierop kunnen wij dan weer onze capaciteitsbehoefte inplannen."

Over Montapacking

Montapacking is een e-commerce bedrijf dat de logistiek voor meer dan 465 webwinkels verzorgt. Het bedrijf is sterk technologiegedreven. Montapacking bestaat sinds 1999 en is een van de snelst groeiende e-commerce bedrijven in Nederland. Montapacking is decentraal georganiseerd, werkt vanuit meerdere zelfstandige e-commerce magazijnen en zorgt wereldwijd voor de handling en bezorging van orders van haar klanten. Alle orders die voor middernacht bij Montapacking binnenkomen voor Nederland, België en Duitsland worden de volgende dag al weer geleverd in deze landen. Daarnaast biedt het bedrijf Same Day Delivery aan in heel Nederland: voor 12 uur besteld, dezelfde dag geleverd. Met de Universele check-out van Montapacking kan elke webshop alle mogelijke logistieke afleveropties en -locaties aanbieden aan de consument. Bij Montapacking werken ruim 400 medewerkers. Montapacking werd in november 2016 verkozen tot Onderneming van het Jaar.