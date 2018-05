Initiatiefgroep Binnenstebuiten overhandigt wethouder 'emmers vol weerstand' tegen landgoed Hoornaar

HOORNAAR • In twee emmers aan een juk overhandigde initiatiefgroep Binnenstebuiten maandag de petities tegen het plan voor woningbouw in polder De Hoeken in Hoornaar aangeboden aan wethouder Jan de Groot van Giessenlanden.

De ene emmer zat vol met 1034 tegenstemmen van de inwoners van Hoornaar, Hoogblokland en Noordeloos. In de andere emmer zaten 133 tegenstemmen van mensen die er niet wonen, maar wel een band met het gebied hebben.

Namens de Initiatiefgroep Binnenstebuiten legde Joop Hartog uit dat het juk symbool staat voor de last die een verantwoordelijk politicus moet dragen. "De politicus moet tegengestelde belangen afwegen en uiteindelijk een beslissing nemen die aan voor- en tegenstanders is uit te leggen. Wij bewijzen u als wethouder een dienst met de sterke argumenten die we al geruime tijd leveren en nemen daarmee eigenlijk het juk van uw rug."

Twaalf landhuizen

'Een gebied dat ruimte, rust en stilte uitstraalt gaan beschermen door er huizen midden in te bouwen, dat is toch niet uit te leggen?', meldt de initiatiefgroep in een persbericht. 'En wie heeft er nu baat bij de bouw van twaalf landhuizen? Een paar nieuwe bewoners, de landeigenaar en een aannemer. Eigenlijk had de Initiatiefgroep een juk moeten aanbieden met een volle en een nagenoeg lege emmer, als symbool voor de disbalans tussen de 1200 ondertekenaars die zich benadeeld voelen door het plan en dat handjevol mensen met voordeel.'

Wethouder Jan de Groot beloofde goed nota te nemen van de argumenten en deze in de besluitvorming mee te wegen.