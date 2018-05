Nachtzoenen vanuit Alblasserdam tijdens Willem IV Rally

ALBLASSERWAARD • Lionsclub Alblasserwaard d'Egelantier organiseert op zaterdag 9 juni voor het zesde jaar op rij de Willem IV Rally.

"De mooiste dag van het jaar", aldus één van de deelnemers van eerdere edities. Piet van den Bos van de serviceclub kijkt uit naar deze Rally, die wederom in Alblasserdam gaat starten.

"Het is een professionele tourrit in wedstrijdverband, waarbij er echt wat wordt gevraagd van de rijvaardigheid en het samenwerkingsvermogen van bestuurder en navigator. Het maakt niet uit of je hier wel of geen ervaring in hebt en ook niet met wat voor auto je komt. Het ultiem doel is om vele nachtzoentjes te sparen voor het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam!", aldus Piet.

Fun en fundraising

Hoewel er natuurlijk op sportieve wijze om de eer op het podium wordt gestreden, heeft deze rally niets met topsnelheden, 4-wielspin of driften te maken. Het gaat deze dag volledig om de fun én vanzelfsprekend de fundraising. Aan de hand van een kleurrijk routeboek gaan de deelnemers van start. Om de juiste route te vinden moest er soms flink gepuzzeld worden in het zogenoemde roadbook. De rally is professioneel van opzet en mede dankzij hoofdsponsor Volvo Svenscar ook compleet verzorgd met lunch en diner.

"Dat hoort erbij: een mooie rit, leuke momenten en ontspanning. Het maakt het plaatje van de dag compleet", benadrukt ook Guido Revet als voorzitter van de Rally commissie.

Uitzwaaien

Zaterdag 9 juni vanaf 10 uur zijn de deelnemende auto's te bewonderen op het Raadhuisplein (of bij verbouwing van het gemeentehuis en daardoor mogelijk geen toegankelijkheid bij De Portier in Alblasserdam. Burgemeester Jaap Paans wordt gevraagd de eerste Rally rijders af te vlaggen. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Nachtzoen

Een nachtzoen, een knuffel, een verhaaltje voor het slapen gaan: die kleine dingen zijn van onschatbare waarde op momenten wanneer kinderen en ouders elkaar het hardste nodig hebben. In Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in Erasmus MC-Sophia. Daarnaast worden veel zaken geregeld zoals bezoeken, vakanties en sport voor de kinderen en hun families.

"In 2013 hebben wij voor het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam gekozen om dit te koppelen aan de rally. De slagingskans van een evenement als dit is groter naarmate je een grotere regio hebt waaruit je deelnemers kunt zoeken. Een meer regionaal doel hoort daar dan ook bij", verklaart Guido Revet.

Doneren

Doneren van een nachtzoen is mogelijk via de website van de Lions Alblasserwaard d' Egelantier http://www.lionsegelantier.nl/sponsor-doneer. Een nachtzoen kost 35 euro, maar uiteraard is elke donering welkom. Indien gewenst kunt u hiervoor een factuur krijgen van onze penningmeester. Volg de Willem IV Rally ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes en mooie foto's of neem een kijkje op www.willemivrally.nl.