REGIO • De historie van het Duitse merk Eterna gaat ver terug. Het woord Eterna komt uit het Latijn en betekent "voor altijd" (for eternity). De overhemden van Eterna hebben een goede prijs/kwaliteit verhouding en veel van de overhemden zijn strijkvrij. Ideaal voor de man die niet van strijken houdt. De collectie van Eterna is tijdloos een groot. Daarnaast ontwikkelt Eterna al overhemden sinds 1863. Na meer dan 150 jaar staat kwaliteit nog steeds hoog in het vaandel. Lees snel verder en laat je inspireren door het merk Eterna.

De karakteristiek van een Eterna overhemd

De overhemden van Eterna zijn gemaakt van 100% kwaliteits katoen. Dit katoen wordt met de fijnste garens verweven in Zwitserland. Andere eigenschappen die bij sommige shirts worden toegepast zijn: een natuurlijke stretch en two-ply draden. Two ply is een manier om katoen te weven. Two Ply overhemden voelen voller aan, schijnen minder door en zijn vaker ook wat meer kreukvrij. Daarnaast is ieder shirt super zacht. De Eterna overhemden hebben ook een aantal unieke eigenschappen. Tijdens het productieproces wordt op elk van deze eigenschappen zorgvuldig gelet. Dit maakt een Eterna shirt uniek. De gebruikte materialen zijn een cotton / elastan mix, voor een beetje stretch. De overhemden met stretch zijn minder gemakkelijk te strijken dan zonder stretch.

Het jaar 1863

De historie van Eterna gaat ver terug. Het bedrijf werd gestart door de broers Höningsberg in 1863. De broers hadden destijds een dubbele stof gecreëerd die de hemden op de kaart zette. Vanaf 1930 richt Eterna zich bijna volledig overhemden en sindsdien is het overhemd nog steeds erg geliefd. De Eterna overhemden worden nu overal ter wereld verkocht in meer dan 30 landen. Daarnaast is het één van de top 5 overhemden merken van Duitsland. Naast Seidensticker, Jacques Britt, Olymp en Van Laack. Eterna houdt de mode ontwikkelingen scherp in de gaten en innoveert graag mee. Parallel houdt het een oogje in het zeil en let het op kwaliteit en duurzaamheid.

Eterna denkt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

Eterna heeft een unieke tool ontwikkeld om de herkomst van ieder shirt aan de overhemden liefhebber te laten zien. Het label "Good Shirt" wordt toegepast op alle Eterna overhemden