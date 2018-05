Rinette Reyvaan geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Giessenlanden

GIESSENLANDEN • Rinette Reyvaan-Jansen is dinsdagavond geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Giessenlanden. De 65-jarige Dordtse zal de komende maanden zeker niet slechts 'op de winkel passen'. "Giessenlanden kan ik mijn enthousiasme rekenen."

Rinette Reyvaan, die de afgelopen acht jaar namens de lokale partij Beter voor Dordt wethouder was in Dordrecht, is de opvolger van de naar Drenthe vertrokken Werner ten Kate. "Ik denk dat je hier past", sprak loco-burgemeester Elisabeth Klink vriendelijke welkomstwoorden.

"Je gaat van de stad naar de zeven dorpjes van Giessenlanden. Maar jouw manier van werken komt overeen met zoals we het in Giessenlanden gewend zijn. Je gaat er graag op uit. We hopen dan ook dat je de burgermoeder van onze inwoners wordt."

Volgens Klink mag de instelling niet zijn: 'Dit doen we even acht maanden'. "Daar moeten we voor waken, want er moet nog veel gebeuren."

Belangrijke periode

Dat laatste werd onderschreven door waarnemend raadsvoorzitter Ruud van Rijn (PvdA). "We staan voor een belangrijke periode. Het fusieproces met Molenwaard verloopt goed, maar alles wat meer moeite kost moet nog geregeld worden..."

Sterke kernen

Toen de Commissaris van de Koning Rinette Reyvaan drie weken geleden belde, hoefde ze niet lang na te denken. "Ik ben meteen een rondje gaan rijden. Wat een prachtig gebied met mooie, sterke kernen."

De nieuwe waarnemend burgemeester wil de invlechting van Giessenlanden en Molenwaard 'zo soepel mogelijk' laten verlopen. "Ik wil me graag voor deze uitdaging inzetten, waarbij ik doorgaans geniet van de contacten met de inwoners. U kunt op mijn enthousiasme rekenen."