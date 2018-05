Gematigde huurverhoging meeste huurders KleurrijkWonen

GIESSENLANDEN • Woningcorporatie KleurrijkWonen, onder meer actief in Giessenlanden, vraagt voor de lage inkomens (tot 41.056 euro) een inflatievolgende huurverhoging van 1,4 procent.

Wettelijk is maximaal 3,9 procent toegestaan. 'Wij willen het wonen voor mensen met een laag inkomen betaalbaar houden', stelt KleurrijkWonen in een persbericht. 'Dat is de groep waar we in de eerste plaats voor zijn. De huurverhoging van 1,4 procent per 1 juli 2018 geldt voor bijna 90 procent van onze huurders.'

De overige 10 procent zijn huurders met een inkomen hoger dan 41.056 euro. Deze huurders krijgen de inkomensafhankelijke huurverhoging van 4 of 5,4 procent. 'We brengen bewust een nuance aan voor huurders binnen deze groep die nu al een huur betalen hoger dan 640,14 euro. Deze groep krijgt een huurverhoging van 4 procent.'

Huurdersplatform

Het Huurdersplatform had de woningcorporatie geadviseerd om de huren over de gehele linie met niet meer dan 1 procent te verhogen. Dit omdat de inflatie in een jaar tijd is gestegen van 0,3 naar 1,4 procent. KleurrijkWonen stelt echt de inflatievolgende huurverhoging minimaal nodig te hebben om financieel gezond te blijven.

'Bijvoorbeeld om de woningen te kunnen onderhouden/verduurzamen en om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarnaast hebben we te maken met heffingen van vele miljoenen euro's die vanuit de overheid aan ons worden opgelegd en die wij moeten betalen. Daarom houdt KleurrijkWonen vast aan de inflatievolgende huurverhoging van 1,4% voor de lage inkomens.'

Rechtvaardig

Verder blijft KleurrijkWonen het rechtvaardig vinden dat huurders met een inkomen dat eigenlijk te hoog is voor een sociale huurwoning, de extra inkomensafhankelijke huurverhoging betalen. 'Wij zijn er in de eerste plaats voor mensen met lagere inkomens tot 41.056 euro.'

'Uiteraard mogen onze huurders die vaak al jaren prettig wonen in een sociale huurwoning met een lagere huur, hier blijven wonen als zij in de loop der jaren meer zijn gaan verdienen. Wij vinden het dan echter wél rechtvaardig om de huur te verhogen, passend bij hun huidige inkomen. Alleen zo kunnen wij de betaalbaarheid van de huur voor mensen met een lager inkomen garanderen.'