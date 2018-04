Martin van Lomwel houdt weer International Harvesterdag in Meerkerk

MEERKERK • Na een pauze van zes jaar staat de International Harvesterdag zaterdag 5 mei weer op de planning.

Op het terrein van de Firma Boer aan de Bordenweg in Meerkerk staan die dag van 10.00 tot 17.30 uur vele tientallen oude trekkers, trucks, pick ups en werktuigen van het merk International en Mc Cormick klaar voor belangstellenden. De toegang is gratis. Drijvende kracht achter het evenement is Martin van Lomwel.

De inwoner van Meerkerk heeft al jaren een passie voor de karakteristieke rode machines. Die voorliefde deelt hij graag met anderen. Vandaar dat hij al meerdere keren de International Harvesterdag op touw zette. De laatste keer was in april 2012. "De jaren erna ontbrak het me aan tijd om het te organiseren", licht hij de tussenstop van zes jaar toe. "En ik wil het sowieso niet elk jaar houden. Het moet wel exclusief blijven."

Meerkerk

Het wegvallen van de jaarlijkse tractorpullingwedstrijden in Meerkerk, waar Van Lomwel ook bij betrokken was, betekende onder andere meer ruimte in zijn agenda. Het zorgt ervoor dat liefhebbers van International en Mc Cormick zaterdag 5 mei aan de Bordenweg hun hart op kunnen halen. "Een ideale dag: na de festiviteiten rond Koningsdag en voor de start van het tractorpullingseizoen."

Eén van de regionale tractorpullingteams, Red Impact uit Hagestein, is aanwezig. "Daarnaast hebben zich al zo'n 120 deelnemers aangemeld. Zij komen met tractoren, trucks, pick ups en werktuigen. Voor het grootste deel zijn het oldtimers. Uit de jaren zeventig, maar ook uit het begin van de twintigste eeuw. Aanmelden kan trouwens nog steeds, tot een dag voor aanvang van de International Harvesterdag."

De Lange Slag

Naast de genoemde voer- en werktuigen zijn er diverse kraampjes, onder meer van tractorvereniging De Lange Slag en van Arjan en Willeke de Burger uit Meerkerk. "Zij nemen deel aan de Muskathlon en halen geld op voor dit goede doel. Ook zijn er stands met eten en drinken."

Het kostte weinig moeite om deelnemers binnen te halen. Naast Martin van Lomwel zijn er velen in de streek die hun International of Mc Cormick graag aan anderen laten zien. "Je ziet op zo'n dag ook liefhebbers van andere merken; ook met een groen shirt mag je gewoon naar binnen", lacht de Meerkerker.

Rode machines

Zelf heeft hij er duidelijk merkbaar weer zin in. "Mijn hart ligt bij deze rode machines. Het is een prachtig gezicht als je er straks meer dan honderd bij elkaar ziet staan. Daar kan ik echt van genieten." Aanmelden: 06-10560906.

Geurt Mouthaan