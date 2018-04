Projectleider onderzoekt woningbouwlocaties in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Een externe projectleider is bezig de voor- en nadelen van mogelijke nieuwbouwlocaties in Bleskensgraaf in kaart te brengen.

"Hij richt zich vooral op deze kern", stelt wethouder Frank Meerkerk. "De huizenmarkt staat hier onder grote druk en enkele particuliere initiatieven om woningen te bouwen stagneren. Vandaar dat we voor deze route hebben gekozen."

Eén van de mogelijke locaties is het terrein langs de Zevenhovenstraat, waar nu een natuurspeelplek is. "Daar kijken we onder meer naar. Het heeft goede kanten, maar ook zwakke; zo ligt het in een molenbiotoop."

Ottoland

Het is niet de enige ontwikkeling. In Molenaarsgraaf wordt onderzocht wat de kansen zijn voor woningbouw achter de Jumbo supermarkt. "In Ottoland vindt eind mei een kick off-bijeenkomst plaats om met de inwoners te overleggen hoe en wanneer de diverse nieuwbouwplannen in dit dorp moeten worden uitgevoerd. Niet alles moet daar in één keer op de markt komen."

In Langerak-Zuid tekent de wethouder deze week de verkoopovereenkomst voor een nieuwe woontoren van drie lagen. "De projectontwikkelaar is daar aan het rekenen om het mogelijk te maken aardgasloos te kunnen bouwen."