Nieuwpoort en Langerak weer een stuk schoner

NIEUWPOORT/LANGERAK • Afgelopen zaterdag waren vijftien mensen in drie ploegen aan de slag om Nieuwpoort en Langerak schoon te maken.

Na afloop hebben de harde werkers soep en hamburgers gegeten. "Het was gezellig om op deze manier even bij te praten met de mensen uit je dorp", melden de organisatoren Karin en Gea.

De conclusie was wel dat er zelfs na het opruimen nog veel vuil ligt. Daarom wordt er op vrijdag 8 juni van 19.00 tot 21.00 uur verder gewerkt. Het verzamelen is dan op de Menno van Coehoornsingel 28 in Langerak. Zie ook Facebook 'Hemelsbreed Langerak-Nieuwpoort'.