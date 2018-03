SIMAV luidt noodklok; 2,5 miljoen euro achterstallig onderhoud

REGIO • De Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) luidt in haar jaarverslag de noodklok over het achterstalling onderhoud van de 33 molens die zij in beheer heeft.

De SIMAV heeft jaarlijks gemiddeld circa 10.000 euro per molen beschikbaar voor onderhoud. "Helaas is dit budget te weinig om de molens voor verval te behoeden, waardoor het bedrag aan achterstallig groot onderhoud alsmaar zal oplopen", stelt de SIMAV in haar jaarverslag. Met enkele gemeenten zijn al afspraken gemaakt over een hogere bijdrage voor hun molens.

Hogere bijdrage

De SIMAV hoopt dat in 2018 alle gemeenten akkoord gaan met een hogere bijdrage, zodat de molens beter in stand gehouden kunnen worden.

De SIMAV heeft uitgerekend dat er minstens 2,5 miljoen euro nodig is om achterstallig achterhoud te doen. De SIMAV gaat ervan uit dat maximaal 50 procent van de kosten worden gedekt door subsidies vanuit de regionale en landelijke overheden. De andere 50 procent zal de SIMAV op een andere wijze moeten vergaren.

"We kunnen en zullen dan ook onze reserves aanspreken, maar dit zal niet voldoende zijn", aldus de SIMAV.

In het voorjaar van 2018 worden de nieuwe onderhoudsplannen opgesteld en subsidie voor de komende zes jaren aangevraagd. "We zullen daarbij zorgvuldige keuzes moeten maken om het belangrijkste onderhoud te kunnen plegen. Daarnaast hopen we dat het extra geld dat het kabinet volgens de regeringsplannen zal uittrekken voor het onderhoud van monumenten, ook voor een aanzienlijk deel besteed kan worden aan molens."

Bonte knaagkever

Een groot probleem voor de molens is de bonte knaagkever. "Deze beestjes eten langzaam onze prachtige historische molens op."

Bestrijding op traditionele wijze heeft vaak geen blijvend succes. Er wordt nu gewerkt aan een revolutionaire nieuwe methode, waarbij de molen volledig wordt ingepakt om vervolgens te begassen. Dit is echter wel lastig uit te voeren gezien de veelal moeilijk bereikbare locaties van de molens, maar de SIMAV gaat ermee aan de slag.

Het gebrek aan geschikte vaklieden baart ook de SIMAV zorgen. Molenmakers, aannemers en rietdekkers hebben vaklieden nodig die het werk aan de kwetsbare monumenten aankunnen. Dat wordt steeds lastiger en zal het onderhoud onder druk zetten.

Draaiuren

In totaal hebben de SIMAV molens in 2017 maar liefst 7,9 miljoen omwentelingen gemaakt. Het is belangrijk dat molens vaak draaien, want stilstand leidt onherroepelijk tot verval. Daarom eist de overheid ook een minimum van 60.000 omwentelingen per molen per jaar. Bij SIMAV was dit gemiddeld 247.000 per molen (in 2016: 232.500). Omgerekend betekent dit per molen maar liefst 350 draaiuren; vrije tijd die de molenaars in hun molen stoppen.